風下部分車站備禦寒物充電線

港鐵表示，若8號風球升級時露天段仍有小量行駛中列車，會盡可能在安全情况下駛至原定終點站，或駛至有較大空間照顧滯留乘客的車站，例如連接商場的元朗站和沙田站，讓乘客下車暫避，而行經的沿途各站也會如常上落客。港鐵公司機場鐵路總管呂幹貽表示，如颱風維持較久，而車站仍有較多乘客滯留，車站會繼續開放並提供充電線等物資，至路面交通情况許可時自行離開。

8號風球時，港鐵列車和輕鐵會維持有限度服務，班次會逐步減少，港鐵巴士亦會在8號風球懸掛3小時後暫停服務。高鐵方面，8號或以上風球時，港鐵會與內地鐵路單位因應兩地天氣情况協調服務，個別班次可能延誤或取消；10號風球則暫停服務。港鐵呼籲8號風球或以上時市民應留在家中或安全地方，避免非必要外出，另可透過MTR Mobile、港鐵facebook或網頁、高鐵應用程式，以及車站和車廂廣播等得悉最新列車資訊，及早計劃行程。