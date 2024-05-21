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港聞二

港鐵42出口水浸風險高 全設感應器 分佈26站 九龍塘6個最多

【明報專訊】本港去年9月遭世紀暴雨肆虐，雨水不絕湧進港鐵黃大仙站，車站嚴重水浸需全日關閉以清理和復修，毗鄰的黃大仙中心北館地庫亦全層淹沒。今年即將踏入雨季，為防範水浸風險，港鐵汲取經驗根據車站地理位置、周邊環境和水浸紀錄，識別出26個車站共42個較高水浸風險的出入口，並已在相關出入口安裝水浸感應器，增強預警。港鐵亦公布颱風期間的行車安排和車站應變方案（見另稿）。

港鐵識別出的42個較高水浸風險出入口，分佈在26個車站，涉及9條鐵路線，其中九龍塘站佔最多，共有6個；去年暴雨重災區黃大仙則有3個。若以路線計，港島線有最多車站（9站）有較高水浸風險的出入口；其次是共涉8站的屯馬線（見圖）。港鐵已在上述各出入口的地面或梯級安裝水浸感應器。

接感應器警報 人手裝防洪板

港鐵公司機場鐵路總管呂幹貽表示，當水位升至一定高度，觸碰到感應器，感應器會發警報至車站控制室，站內職員透過閉路電視監察，一旦水浸便會調派職員到該出入口以人手設置防洪板，設置後該出入口便暫時封閉，站內會有廣播通知乘客使用其他出入口。呂補充，未來會不時檢討系統，以識別需否增加安裝感應器的高風險出入口。被問到所涉費用，呂未透露金額，稱屬港鐵每年添置設備的預算。至於收到警報後須多少時間內到出入口設置防洪板，港鐵稱無相關指標。

黃大仙B3出口將試自動防洪板

現時每個車站都配置防洪板，由職員人手拼湊板塊，昨日黃大仙站長Larry向傳媒示範設置E出口防洪板，他一個人用約3分多鐘拼起4塊鐵板，整塊防洪板高約0.8米。呂幹貽稱防洪板過去一直有使用，但汲取去年暴雨經驗，加裝水浸感應器以加快處理水浸的出入口。港鐵提到，黃大仙站鄰近商場的B3出口另設防水門，今年第三季會增設一套自動防洪板試驗。

去年暴雨期間，有港鐵職員於水浸隧道緊急維修。呂幹貽表示，安裝水浸感應器後，出現去年隧道水浸風險將大大減低，但維修團隊仍會做好準備，在鐵路沿線隨時候命，一旦隧道水浸會趕赴現場，在安全及可行情况下搶修受損設施，以及清理路軌上塌樹和雜務，疏導雨水，相關職員會定期演練。

相關字詞﹕暴雨 颱風 交通 港鐵

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