紙皮婆婆捲車底亡 料過路公廁取水

82歲死者姓鄺，身體多處嚴重受傷昏迷，事發後被困貨車左前輪位置，消防利用工具將她救出，由救護車送院，搶救後不治。54歲姓陳貨車男司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，帶署調查。

事發昨午4時許，鄺婦在洗衣街近優才書院對開過馬路，遭陳駕駛的中型貨車撞倒，捲入車底拖行。消防到場後花約30分鐘將鄺婦救出送院。拯救期間，鄺婦女兒接獲通知趕抵現場，得悉情况後情緒激動，需警員攙扶。貨車車底左前輪至車尾有一段約5米長血路，近車尾留下鞋及水桶等物件。

街坊嘆節儉 曾勸「唞下享福」

與鄺婦認識的街坊黃小姐稱，鄺婦獨居現場附近寵物診所樓上唐樓單位，有一子一女；她在附近執紙皮「過日辰」已多年，其手推車及紙皮放在唐樓後巷，估計因球場廁所維修，改往洗衣街公廁取水淋紙皮，過馬路時出事。黃說曾提醒鄺婦，不在燈位過路較危險。

黃說，與鄺婦碰面均會打招呼，形容對方節儉，「洗澡都去公廁」，曾勸她「唞下享福」，而其子女曾將她送入老人院，但10多天後便再見她回來拾紙皮，說老人院「好悶」。

另有街坊稱，鄺婦駝背，常獨自出入，平時走路較慢，子女多於周末回家探望她。