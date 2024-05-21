「賣殼」案商人前下屬：按指示賣債5040萬轉詹培忠

控方早前開案陳辭稱，已潛逃的同案被告馬鐘鴻有意購入一間香港上市公司，以收購其內地投資項目、套現資金，遂與亞洲資源時任大股東詹培忠及時任主席詹劍崙協議，以配售新股及可換股票據方式，讓馬及其親信承接股份。

另有兩人頭 馬鐘鴻促套現債券

馬的前下屬獲免予起訴書，以匿名X作供。X說，馬於2013年10月要求他認購2.6億股亞洲資源的可換股債券，他遂於負責批售債券的金利豐證券有限公司開戶，並以逾9100萬元購入債券。控方指出，除X外，馬的友人賈安民持有1.5億股債券，亞洲資源股東吳良好持有1.2億股債券。X表示知悉賈也一同代馬鐘鴻認購債券，另曾聽詹劍崙稱吳亦是他們的「人頭」，同意若3人全部把債券換成股票，即等同持有亞洲資源的66.3%股票。

X續稱，馬其後吩咐他盡快把債券「套現」，X理解馬的頭寸緊絀，望把債券換成股票，再出售圖利。按可換股債券規定，每次只能換已發行股票的20%股票，但沒有限制買賣債券，X無法一次換取他共32.5%的債券，但可出售債券予他人換股。同年10月24日，X到深圳辦公室會見馬，馬當時向他介紹第三被告王蓓麗及其兒子王巍；王蓓麗為馬的公司（金馬控股集團）員工，而王巍則是新光證券的經紀，X按馬指示把1.2億股債券賣給兩人，作價4.2毫。

債券售同案被告 換股後每日沽出

X與王蓓麗母子於翌日到亞洲資源的辦公室作買賣債券手續，X憶述王蓓麗當時稱王巍是持牌經紀，不便參與，終由她一人以5040萬元認購1.2億股債券。X及後按馬指示，向詹培忠開出5040萬元支票，X當時只知道馬與詹培忠之間「買賣殼」交易，不清楚有否其他交易。X自己的債券全部換成股票後，會按馬的指示每日分別沽出股票，再把收到的錢以沒有抬頭的支票開出。

【案件編號：DCCC 439/22】