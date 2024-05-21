揭申請造假 港大經管查碩士生學歷 要求在讀生交本科成績單 學院：有「保錄取」中介偽文書

據港大經管學院碩士課程網站，大部分課程毋須面試，只要求學生網上向校方提交成績單等文件；1年制課程學費36萬至46.2萬元。本報查詢港大過往是否接受以郵寄成績單報讀碩士、曾否在該途徑查核到假成績單，未獲具體回覆。

小紅書帖文稱校方追查抄襲揭發

按港大收生要求，報讀碩士者要先獲學士資歷。內地「小紅書」有多個帖文流傳有人利用假本科學歷成功入讀港大碩士課程，又附上一封由經管學院發出的電郵，要求在讀生今年5月5日前提供本科電子成績單和證書，作為「年度最終檢查」。有帖文稱事源有在讀港大碩士生涉嫌抄襲，加上之前「違紀行為」，被港大要求提交本科成績單，惟未及時提供，學院因此調查；另有帖文稱有學生通過造假成績單入學。

有港大經管學院碩士生向本報稱，收到港大郵件要求提交電子成績單和學位證書，第一反應是「非常奇怪」，不解為何之前提交過的資料需再次提交。另一港大經管學院碩士生說，「確實聽說很多無良中介會做這種事情」，希望學校更嚴格把關，認為港大是很多人夢寐以求的學校，「入學名額一票難求」。

經管學院回覆本報稱，課程入學程序遵從港大「既有規定」，入學申請所需文件如學歷證書及成績單等，需依據港大嚴格要求遞交。學院表示，遺憾某些人以不誠實手段得到不公義優勢，意圖取得入學資格，「本院堅守學術誠信，致力於營造一個公平的學習環境」，堅決譴責該等不誠實行為，重申對任何學術不端行為零容忍。

對於發現多少涉造假個案、多少個碩士課程正做類似核查，學院稱仍在調查，不便透露具體數字，強調涉及「極少數」入學申請個案。該院又稱，已即時展開全面調查，如發現證據確鑿，將根據大學和法律規定，採取一切適當紀律處分和法律行動，包括剝奪錄取資格、取消學籍註冊等，如發現中介機構涉及其中，將與相關執法機構合作，確保其受到法律追究。

港大經管學院昨亦向學生交代事件，鼓勵學生如發現可疑個案，可透過電郵舉報。

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