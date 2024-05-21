揭申請造假 港大經管查碩士生學歷 要求在讀生交本科成績單 學院：有「保錄取」中介偽文書

【明報專訊】港大經管學院有學生被揭以假學歷入讀，學院本月初向碩士生發電郵，稱要檢查他們的本科成績表，要求電郵有關文件予校方作「年度最終檢查」；其後「小紅書」傳出有人以假學歷入讀該學院，事件在內地學生圈子熱議。港大經管學院回覆本報時證實早前發現有極少數入學申請個案涉在申請時提交虛假文件，正在調查，又發現坊間某些中介機構聲稱提供「保錄取」服務，為申請人揑造入學申請相關文件。
據港大經管學院碩士課程網站，大部分課程毋須面試，只要求學生網上向校方提交成績單等文件；1年制課程學費36萬至46.2萬元。本報查詢港大過往是否接受以郵寄成績單報讀碩士、曾否在該途徑查核到假成績單，未獲具體回覆。
小紅書帖文稱校方追查抄襲揭發
按港大收生要求，報讀碩士者要先獲學士資歷。內地「小紅書」有多個帖文流傳有人利用假本科學歷成功入讀港大碩士課程，又附上一封由經管學院發出的電郵，要求在讀生今年5月5日前提供本科電子成績單和證書，作為「年度最終檢查」。有帖文稱事源有在讀港大碩士生涉嫌抄襲，加上之前「違紀行為」，被港大要求提交本科成績單，惟未及時提供，學院因此調查；另有帖文稱有學生通過造假成績單入學。
有港大經管學院碩士生向本報稱，收到港大郵件要求提交電子成績單和學位證書，第一反應是「非常奇怪」，不解為何之前提交過的資料需再次提交。另一港大經管學院碩士生說，「確實聽說很多無良中介會做這種事情」，希望學校更嚴格把關，認為港大是很多人夢寐以求的學校，「入學名額一票難求」。
經管學院回覆本報稱，課程入學程序遵從港大「既有規定」，入學申請所需文件如學歷證書及成績單等，需依據港大嚴格要求遞交。學院表示，遺憾某些人以不誠實手段得到不公義優勢，意圖取得入學資格，「本院堅守學術誠信，致力於營造一個公平的學習環境」，堅決譴責該等不誠實行為，重申對任何學術不端行為零容忍。
對於發現多少涉造假個案、多少個碩士課程正做類似核查，學院稱仍在調查，不便透露具體數字，強調涉及「極少數」入學申請個案。該院又稱，已即時展開全面調查，如發現證據確鑿，將根據大學和法律規定，採取一切適當紀律處分和法律行動，包括剝奪錄取資格、取消學籍註冊等，如發現中介機構涉及其中，將與相關執法機構合作，確保其受到法律追究。
港大經管學院昨亦向學生交代事件，鼓勵學生如發現可疑個案，可透過電郵舉報。
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