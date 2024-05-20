陳茂波：復蘇不均 尋亮點振旅業

【明報專訊】財政司長陳茂波昨表示，不同行業之間的復蘇仍存在不平均狀况，例如零售及餐飲等行業仍在適應消費模式轉變帶來的挑戰，政府會因應市場變化主動出擊，全力創造更有利市場的條件和氛圍，力求與工商各界為香港創出新的增長點和新增量。他稱快將公布下半年各項盛事活動，相信可為市面增添活力及消費動力，為市民和旅客提供更多吸引的好去處和消費選擇。
陳茂波於網誌表示，香港有豐富多元且獨特的消費旅遊特色，政府正以嶄新的旅遊元素和組合，以及不一樣的宣傳策略，力求創造全新的旅遊體驗和亮點，相信只要能為市民及旅客不斷創造新穎且愜意的良好體驗，消費需求及商機便隨之而來。
陳茂波又說，環球投資情緒近月出現較明顯轉變，港股近日突破19,000點水平，升至逾9個月高位，而住宅物業市場亦明顯改善，認為本港宏觀經濟形勢向好，財政狀况平穩，獲得國際評級機構認同。
他說短期經濟要穩步向好，中期經濟須增添動能，政府大力投放資源推動創科發展，形容本地創科生態圈正不斷茁壯成長，在培育創科企業方面進展理想。至於政府去年10月推出的「產學研1+計劃」，他透露首輪收到超過90份來自不同大學的申請，當中20多份獲批資助，詳情將於短期內發布。