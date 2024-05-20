明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

陳茂波：復蘇不均 尋亮點振旅業

【明報專訊】財政司長陳茂波昨表示，不同行業之間的復蘇仍存在不平均狀况，例如零售及餐飲等行業仍在適應消費模式轉變帶來的挑戰，政府會因應市場變化主動出擊，全力創造更有利市場的條件和氛圍，力求與工商各界為香港創出新的增長點和新增量。他稱快將公布下半年各項盛事活動，相信可為市面增添活力及消費動力，為市民和旅客提供更多吸引的好去處和消費選擇。

陳茂波於網誌表示，香港有豐富多元且獨特的消費旅遊特色，政府正以嶄新的旅遊元素和組合，以及不一樣的宣傳策略，力求創造全新的旅遊體驗和亮點，相信只要能為市民及旅客不斷創造新穎且愜意的良好體驗，消費需求及商機便隨之而來。

陳茂波又說，環球投資情緒近月出現較明顯轉變，港股近日突破19,000點水平，升至逾9個月高位，而住宅物業市場亦明顯改善，認為本港宏觀經濟形勢向好，財政狀况平穩，獲得國際評級機構認同。

他說短期經濟要穩步向好，中期經濟須增添動能，政府大力投放資源推動創科發展，形容本地創科生態圈正不斷茁壯成長，在培育創科企業方面進展理想。至於政府去年10月推出的「產學研1+計劃」，他透露首輪收到超過90份來自不同大學的申請，當中20多份獲批資助，詳情將於短期內發布。

相關字詞﹕盛事 財政司長 陳茂波

上 / 下一篇新聞

沙田東涌屋邨多 綠在區區覆蓋少 回收流動點晚上不開 環團：不返工才用到
沙田東涌屋邨多 綠在區區覆蓋少 回收流動點晚上不開 環團：不返工才用到
愛民邨人去紅磡回收 錦田人駕車再轉車尋綠
愛民邨人去紅磡回收 錦田人駕車再轉車尋綠
廢物分類計劃廿年 上報回收量大廈未過半
廢物分類計劃廿年 上報回收量大廈未過半
黃家駒墓碑遭破壞 警拘兩人 汽水潑鐵槌砸 拍片上載疑博點擊率
黃家駒墓碑遭破壞 警拘兩人 汽水潑鐵槌砸 拍片上載疑博點擊率
Beyond成員憤斥破壞者
Beyond成員憤斥破壞者
40噸廢鐵藏225公斤可卡因 市值逾2億
40噸廢鐵藏225公斤可卡因 市值逾2億
屋署巡查全港危樓 擬風季前完成三分二
屋署巡查全港危樓 擬風季前完成三分二
葉玉如：吸國際藥廠 需育擁抱科技醫生 稱臨牀研究產業經濟效益大兼惠病人
葉玉如：吸國際藥廠 需育擁抱科技醫生 稱臨牀研究產業經濟效益大兼惠病人
阿茲海默檢測作例 稱AI加快研發應用
阿茲海默檢測作例 稱AI加快研發應用
數據過河助握人口資料 「多些一定做得更好」
數據過河助握人口資料 「多些一定做得更好」
籌建醫工結合醫學院 5年成事否「盡力而為」
籌建醫工結合醫學院 5年成事否「盡力而為」
有長者被丈夫打了一輩子 再被兒子打 理大篩虐老 辨350高危
有長者被丈夫打了一輩子 再被兒子打 理大篩虐老 辨350高危
元朗化學品廠房泄單體苯乙烯
元朗化學品廠房泄單體苯乙烯
黑水虻處理雞糞計劃8月斷纜 環署指需額外用地 改試「共厭氧消化」技術
黑水虻處理雞糞計劃8月斷纜 環署指需額外用地 改試「共厭氧消化」技術
駁環團質疑 環署：新田環評雀鳥廊道足夠
駁環團質疑 環署：新田環評雀鳥廊道足夠
九龍城重建 資助建「型格」壁畫
九龍城重建 資助建「型格」壁畫
民安隊演習 模擬強颱搜救
民安隊演習 模擬強颱搜救
引夏寶龍 賀一誠：與橫琴一體 為澳門而設
引夏寶龍 賀一誠：與橫琴一體 為澳門而設
灣區熱搜：助高才融港 人才公司身兼生活諮詢 倡港避免產業單一 納多元才俊
灣區熱搜：助高才融港 人才公司身兼生活諮詢 倡港避免產業單一 納多元才俊
灣區熱搜：個案一 曾憂不適應 現安居樂業
灣區熱搜：個案一 曾憂不適應 現安居樂業
灣區熱搜：個案二 來港心態要擺正 莫浪費機會
灣區熱搜：個案二 來港心態要擺正 莫浪費機會
電生理信號＋AI分析 快測藥物副作用
電生理信號＋AI分析 快測藥物副作用
擁深科技 去年數度獲獎
擁深科技 去年數度獲獎
【Emily】方艙地「曬太陽」 民建聯倡建國際藝術體育交流園
【Emily】方艙地「曬太陽」 民建聯倡建國際藝術體育交流園
【Emily】陳國基視察 體育園內部曝光
【Emily】陳國基視察 體育園內部曝光
【Emily】大仔結婚屋企行禮 梁振英飲芬蘭新抱茶
【Emily】大仔結婚屋企行禮 梁振英飲芬蘭新抱茶
【Emily】爭連任否 吳秋北：續服務工聯為志向
【Emily】爭連任否 吳秋北：續服務工聯為志向
【Emily】家庭醫學學院開發慢性病培訓課
【Emily】家庭醫學學院開發慢性病培訓課
【Emily】英語閱讀計劃5歲 田二少向306個家庭講古
【Emily】英語閱讀計劃5歲 田二少向306個家庭講古
【明報65周年報慶】主席報慶獻辭：65載家國走來 《明報》與讀者同行 世界華文媒體集團非執行董事兼主席張聰
【明報65周年報慶】主席報慶獻辭：65載家國走來 《明報》與讀者同行 世界華文媒體集團非執行董事兼主席張聰
【明報65周年報慶】機遇民情食玩買 掌握灣區每一天
【明報65周年報慶】機遇民情食玩買 掌握灣區每一天
【明報65周年報慶】挺直筆桿 力守專業
【明報65周年報慶】挺直筆桿 力守專業
【明報65周年報慶】開眼無垠 馳騁藝文
【明報65周年報慶】開眼無垠 馳騁藝文
【明報65周年報慶】與其說「搶飯碗」 不如與AI為伍
【明報65周年報慶】與其說「搶飯碗」 不如與AI為伍