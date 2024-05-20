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港聞二

引夏寶龍 賀一誠：與橫琴一體 為澳門而設

【明報專訊】中央港澳辦主任夏寶龍昨結束7天澳門考察調研，澳門特首賀一誠昨總結夏寶龍訪澳行程，感謝對方充分肯定澳門特區政府的工作，並引述夏形容澳門是國家的「掌上明珠」，認為澳門重要地位不言而喻。賀提到橫琴和澳門一體化就是「一線放開，二線管住」，強調是中央給澳門的明確指示，夏清晰說明橫琴粤澳深度合作區是為澳門而設。

賀一誠表示，夏寶龍於澳門考察調研期間先後與社會不同界別代表交流，包括行政、立法、司法機構主要負責人，以及澳門全國人大代表、政協委員、社團代表等，亦深入調研澳門醫療衛生、教育和青年與運動等機構和產業。賀一誠引述夏寶龍於上周二（14日）到訪澳門中華總商會時，形容澳門是國家的「掌上明珠」，又引述夏強調要齊心協力把澳門國際大都市「金名片」擦得更亮，認為是對澳門的肯定及鼓勵，亦是對澳門未來發展的期許。

稱夏無提及有否撐連任

賀一誠又提到，夏寶龍對橫琴粤澳深度合作區執委會的工作給予肯定，並清晰說明橫琴深合區是為澳門而設，希望深合區好好善用發展空間，按照及配合澳門四大產業共同發展。對於澳門全國人大代表何敬麟前日引述夏寶龍明確指出橫琴屬於澳門，賀一誠回應說「是一個概念」，指出橫琴和澳門一體化就是「一線放開，二線管住」，強調是中央給澳門的明確指示。

澳門將於今年10月舉行特首換屆選舉。被問到夏寶龍有否鼓勵連任特首，賀一誠表示，夏寶龍無談及特首換屆工作，自己對會否競逐連任仍未有決定。他又說，夏寶龍訪澳是對政府的考核，亦對政府工作給予很大支持，也有對政府不足之處提出建議，以及提出中央的要求。

夏寶龍今年2月22至28日亦來港考察調研7天，包括與金融界、商界、大律師公會、律師會、青年等代表會晤，了解香港經濟發展、地區治理等各方面的最新情况。當時特首李家超總結夏寶龍訪港行程時，引述夏肯定特區政府的工作，又稱夏形容香港的發展前景「不是誰想唱衰就唱衰得到」。

相關字詞﹕賀一誠 澳門 夏寶龍

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