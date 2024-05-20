九龍城重建 資助建「型格」壁畫

繪潮州泰國舊機場主題

韋志成昨發表網誌稱，團隊發現獲評為型格街道的個案共通點是有至少一幅特色的壁畫，透過藝術創作營造別緻的「打卡」位吸引訪客。因此在「龍城」區內推動「小區復修」先導計劃時，會額外資助8幢大廈美化外牆，並邀請45名來自本地、泰國及外地的藝術家提交設計建議書，按大廈位置、樓宇外牆特徵、步行路線和觀賞視點等方面，在大廈外牆以至地下入口、地舖店面、招牌及騎樓底部等位置，繪上潮州、泰國和舊啟德機場3個主題的壁畫。

韋志成期望市建局在推動「龍城」市區更新項目，以保存和強化「龍城」特色街道和歷史文化的新嘗試，能為香港在荷李活道之外增添一個「最型格」社區。

另外，韋稱通往啟德新區的行人隧道出口將增設門戶廣場和地下廣場，連同美化後的街區範圍，可接連啟德新區、沙浦道、打鼓嶺道、南角道、衙前圍道、賈炳達道，形成暢達易行的地面空間。

兩個廣場亦可讓地區團體在特別日子及節日，舉辦傳統節慶及富地區文化特色的活動。