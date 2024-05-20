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港聞二

駁環團質疑 環署：新田環評雀鳥廊道足夠

【明報專訊】環保署上周五（17日）公布，有條件批准新田/落馬洲發展樞紐環評報告，事隔兩日，該署再就個別團體質疑作7點回應，重申環評程序科學專業，程序亦公開透明等；該署指出，環評報告建議保留300米闊的雀鳥東西飛行走廊通道，闊度與青衣北橋相若；米埔隴村的鷺鳥林保留70米闊的飛行路徑，而現時途經屯門公園的屯門河，雀鳥經常飛行的廊道也只是75米，故認為足以讓鷺鳥飛行路經。

綠色和平、長春社及香港觀鳥會上周五聯署回應，對新田環評報告獲通過表示極度失望，批評環保署疑為發展扭曲事實。

環保署昨以7點回應，當中指出環評研究已按照《技術備忘錄》作12個月生態基線調查，涵蓋鷺鳥林及夜棲地上空的雀鳥飛行路線調查，報告建議透過劃定非建築用地及嚴謹的建築物高度限制，以及保留雀鳥廊道，以滿足鷺鳥飛行路經的需要。

觀鳥會憂高樓影響池鷺繁殖

香港觀鳥會昨表示，每種鷺鳥繁殖的生境不同，例如池鷺特別需要遠離建築物，但受新田科技城項目影響的鷺鳥林被樓宇包圍，有樓宇高105米，加上池鷺用作哺育雛鳥的魚塘大幅消失，認為即使保留70米的雀鳥廊道，憂最後難以回復舊觀。該會認為新田科技城項目本身無打算避免對繁殖鷺鳥、覓食地與飛行空間的直接影響，故認為環保署的做法稱不上符合「避免」影響生態的優先次序原則。

環保署昨重申，該署已按照《技術備忘錄》，確定研究概要已涵蓋所有需要評估的環境課題，並且符合所有相關要求。環評報告也已根據《技術備忘錄》的要求，按「避免」、「抑減」和「彌償」的優先次序原則，例如避開拉姆薩爾濕地、保留米埔隴村鷺鳥林核心區域，以及米埔村鷺鳥林等。

至於環團質疑，環保署長在上周五的記者會上稱新田環評報告參考「自然保育協議」的環境生態數據，但環評報告沒有分析和評估這些數據；環保署昨回應稱，在環評研究範圍內已包括由環境及自然保育基金自2012年起資助的自然保育管理協議，以及多個環評研究等，「相關資料都已被適當地納入環評研究的考量」。

相關字詞﹕觀鳥會 環保署 環評報告 新田科技城

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