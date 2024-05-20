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黑水虻處理雞糞計劃8月斷纜 環署指需額外用地 改試「共厭氧消化」技術

【明報專訊】全港每日產生逾30公噸雞糞，被運往堆填區處理，環保署去年在屯門環保園推行生物科技回收項目，試驗利用昆蟲黑水虻處理雞糞，承辦商稱試驗顯示黑水虻幼蟲除了可處理廚餘，亦可將雞糞轉化為動物飼料及有機肥料，具發展潛力，項目營運一年多已處理6231公噸雞糞，惟計劃今年8月完結。該公司在項目的投資額達8位數，冀計劃得以延續。環保署未正面回應會否延長合約，但稱緊接黑水虻先導計劃，該署將試驗以「共厭氧消化」技術處理雞糞，首階段每日處理10公噸雞廢料。

環署：用污水廠增廚餘處理力

至於黑水虻處理廚餘，環保署稱本港土地資源珍貴，該技術需額外土地，未來該署將會集中發展污水處理廠的「廚餘／污泥共厭氧消化」，提升整體廚餘處理能力。

黑水虻試驗計劃承辦商機科有限公司本月9日邀請傳媒到屯門環保園廠房，了解計劃進展，透露合約快完結，希望政府延續合約，已向環保署提出要求。環保署上周五（17日）發稿稱該署一直有透過先導計劃試驗以不同技術處理禽畜廢料，該署已成功試驗在O．PARK2（有機資源中心第二期）以「共厭氧消化」技術處理豬廢料，故黑水虻先導計劃完結後，今年8月開始以「共厭氧消化」技術處理雞廢料。

承辦商稱黑水虻技術投資8位數

日處理16.5公噸雞糞

環保署於2021年招標，聘請承辦商在環保園試驗以黑水虻處理雞糞，合約價值約2766萬元，由機科公司投得。該公司由碧瑤及庫基科技合營，合約期內以免租方式使用環保園舊廚餘廠部分用地，佔地約3000平方米，2023年正式營運。

該項目自去年2月營運至今逾一年，機科行政總裁曹渭仁稱，現時全港雞場產生約35至38公噸雞糞，機科在環保園設立的「虻舍」試驗以黑水虻幼蟲處理雞糞，現每日處理量約16.5公噸，佔全港雞糞量逾四成。

曹稱，黑水虻幼蟲生命周期僅28日，在幼蟲階段餵以雞糞，直至兩周左右，即羽化前「收割」，將黑水虻幼蟲及其排泄物分離，幼蟲烘乾成飼料，蟲糞則繼續發酵，成為有機肥料。

環團促公開成本 比較效益

環保署稱，合約原定今年2月完結，為收集更多數據，該署與承辦商協訂延長6個月至今年8月。

機科及環保署均未有透露處理每公噸雞糞的成本。對於環保署稍後以「共厭氧消化」技術處理雞糞，意味黑水虻項目將會完結，綠惜地球總幹事劉祉鋒認為廢物處理應使用不同技術，做到百花齊放效果，尤其是厭惡性的廢物，促政府將其他試驗處理禽畜及廚餘技術的成本公開，得知哪種技術較合成本效益。

相關字詞﹕雞糞 廚餘 黑水虻

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