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港聞

港聞二

籌建醫工結合醫學院 5年成事否「盡力而為」

【明報專訊】創校33年的科大正籌建本港第三間醫學院，並已成立籌備委員會，校方早前稱非常希望可在現屆政府任內成立。校長葉玉如受訪時稱，成立醫學院是龐大複雜的事，目前「還在計算」所需；能否5年內成事，她笑言「盡力而為」。葉構想中的醫學院定位是「醫工結合」，目標培訓新一代醫生，具醫學知識之餘有基本工程知識，如能應用人工智能、大數據，在醫學上應用科技。

葉又提到，早前科大跟北京的「首都醫科大學附屬北京天壇醫院」簽署合作協議，希望深化與內地科研合作，天壇醫院醫生會來科大參與研究，稱將臨牀與科研結合，冀令診斷有所創新。

合作育臨牀科學家 天壇醫院「僅第一間」

北京天壇醫院是專注於臨牀神經科學，集醫療、教學及科研為一體的三級甲等綜合醫院，是國內神經系統疾病的診療和科研中心之一。據有關協議，雙方將於年內推出重點人才培養計劃，天壇醫院醫生將以「訪問學者」身分在科大接受科研培訓，參與前沿研究項目，提升其科研及臨牀實踐能力。雙方還將共同開展包括神經科學、人工智能、生物醫學工程等領域的研究，推動前沿科技於臨牀應用的轉化。雙方冀透過合作，培養既懂科研又具臨牀實踐經驗的「臨牀科學家」（ clinical scientists ）。

葉玉如透露天壇醫院只是第一間，會再跟其他醫院商討，又稱今次項目獲得捐助者支持。

（香港怎麼辦）

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