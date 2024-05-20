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港聞

港聞二

數據過河助握人口資料 「多些一定做得更好」

【明報專訊】本港去年與內地簽署簡稱「數據過河」的協議，容許內地敏感個人數據流動到本港，有關工作仍在推展。科大校長葉玉如說，就數據過河一事已爭取多時，稱掌握愈多數據對科研愈有幫助。她受訪時稱透過不同渠道了解，「相信這事件會發生」，料有可能透過「試點」推行，河套地區是一個選項。

葉玉如說，從科研角度，多些數據一定會做得更好，「你看人工智能，都是機器學習（machine learning），即憑數據學習，如數據愈多，能做的就更多，這是好自然」。她又以其專長的阿茲海默症研究為例，稱科大與香港的醫院合作，也與外地的醫療機構合作，如有數據，就能看到不同人口群組的差異，「如只在香港，無那麼多西班牙人，無那麼多非洲人，一定要通過合作取更多數據」。她對香港定位很有信心，稱香港跟世界不同地方合作都很順暢，而再配合到數據可以通關來到香港，掌握到更多人口資料，對科研更有幫助。

「倘港團隊融入灣區 發展空間大」

葉玉如在訪問中提到推動創科3要素，即人才、土地、資金，其中土地也與內地有關。她稱河套、北部都會區用地如能發展大學城，可為大學提供更多空間發展，吸引人才到來；又稱政府放寬大學非本地生比率，由20％升至40％，大學需要空間。不過她又說，科研資源不止看香港，也可看大灣區城市，「發展空間太大了」，指大灣區城市有很好的產業鏈及生產能力，又有資金等各項支持，如香港團隊能融入大灣區，會有大發展空間。她笑言科大已早着先機，2000年已在深圳與北京大學合作一同建立醫學中心。

（香港怎麼辦）

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