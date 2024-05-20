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港聞

港聞二

阿茲海默檢測作例 稱AI加快研發應用

【明報專訊】科大校長、神經生物學家葉玉如接受本報專訪時形容，人工智能（AI）帶領人類社會進入「第五次工業革命」，促進不少科技發展，舉例該校有不少的創新醫療技術均有AI元素，例如是以AI識別手術中病人的殘留癌細胞、以AI分析血液蛋白的藥物靶點等。她又形容，香港是「一個可以連通世界的地方」，與國際合作是香港優勢，對香港發展創科的定位「非常有信心」。

葉玉如以她帶領團隊研發、用於阿茲海默症早期診斷的血液檢測技術為例，稱應用AI有助加快成果轉化流程。她表示，由上游基礎研究到轉化「落地」是頗長過程，研發相關診斷技術始自八九年前，團隊今年2月終公布應用，現已用於香港私家醫院及診所。

葉說，前期需向醫院收集血液樣本，血液有多種蛋白，當中數百種與阿茲海默症有關，逐一測試有一定困難、亦耗時，因此團隊運用AI分析，將蛋白分組、再選取具代表性的蛋白測試，最終找出可用於檢測是否患病的21種蛋白。她解釋，透過AI可了解人體蛋白如何互相溝通、產生作用，如無AI，料研發過程將需時更長。

助手術中途確認癌細胞全滅否

AI亦可用於識別癌細胞，葉玉如舉例科大有研究團隊研發技術，用顯微鏡觀察手術期間的癌細胞是否被消除。相關的「細胞成像技術」，運用自家研發的深度學習演算法，助醫生在手術中途確認病人的癌細胞是否已全被切除。葉又提到，科技有助開發更好的醫療設備，科大有教授研發出降眼壓裝置，協助治療青光眼。

新技術除了仰賴科技發展，亦與香港能有效與國際合作的優勢有關。葉玉如說，其團隊關於阿茲海默症的研究，除與香港醫院合作，亦有與國際醫療機構、醫學院及醫院合作，分析了西班牙、非洲等地的數據。她指出，最近團隊發表文章，確認在港研發的血液檢測技術在西班牙人群適用、準確度亦相同，令研發成果走出國際。

（香港怎麼辦）

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