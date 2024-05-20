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黃家駒墓碑遭破壞 警拘兩人 汽水潑鐵槌砸 拍片上載疑博點擊率

【明報專訊】Beyond已故主音黃家駒於將軍澳墓碑昨日遭人潑汽水及用鐵槌破壞，警方以涉嫌刑毁拘捕兩男子，事件短片在網上瘋傳。據了解，涉破壞墓碑的15歲姓梁少年，過往經常在社交平台上載出位影片，去年亦曾經在黃家駒墳前以粗口指罵，另一名負責拍片的23歲姓葉男子，其社交網頁上載多張與藝人的合照。據悉有人或透過上載厭惡行為片段博取點擊率。

警方昨早11時許接報稱將軍澳華人永遠墳場一個墓碑遭毁壞、塗鴉及淋潑液體。警員到場調查後，以涉嫌刑毁拘捕15歲少年及23歲姓葉男子，檢獲鐵槌、汽水、黑筆等證物，案件由觀塘警區刑事調查隊跟進。綜合網上流傳短片，一名光頭少年自稱「社會破壞者」，在黃家駒墓碑旁高唱《海闊天空》，突然向墓碑潑汽水，並走近親吻黃家駒瓷相及墓碑上方的結他，其間發出吸吮聲音，及後用鐵槌破壞黃家駒墓碑瓷相，並叫在旁拍片者拍攝被破壞的墓碑。少年又以黑筆塗鴉墓碑及結他，並起腳踢向墓碑瓷相。

曾食垃圾、吻藝人紙牌 上載者常拍出位片段

據悉，被捕少年自稱有自閉症及過度活躍症，經常上載出位片段，吸引網民關注，包括食牙膏、鉛筆碎、紙組成的「三文治」，又於垃圾桶內食垃圾、強吻快餐店外女藝人的人形紙板等。阿布泰旺角分店去年遭人闖入叫囂滋擾，警方其後拘捕5男子，及後他們被判簽保守行為24個月，被捕少年為其中一人。

另一被捕姓葉男子，去年曾在ViuTV《Auntie妳好》節目表演，又不時在Instagram（Ig）貼出與藝人的合照，包括郭富城、光B（尹光）等。

現場所見，事後墓碑被白布圍封，有職員在旁看守。來自四川的歌迷蘇小姐表示，昨首次帶同鮮花前來拜祭，惟到達時已見墓碑遭遮蓋，難忍情緒，失聲痛哭。她說讀小學時已很喜歡家駒，最愛《光輝歲月》，歌詞一直給她鼓勵，「每一次遇到困難的時候，都可以加油努力挺過來」，形容家駒是她唯一的男神，「去唱KTV都是唱他的歌」、「以後結婚都要播他的歌」。

內地歌迷到訪 痛哭斥惡有惡報

蘇小姐指摘破壞墓碑的人「善有善報，惡有惡報，若然未報，時辰未到 」。有網民留言斥破壞者「為流量先人都吾（唔）放過」、「家駒咁好嘅唱作歌手都搞」。

翻查資料，黃家駒於1993年離世，墓碑曾多次遭刑毁，包括2018年被寫「爸爸媽媽」、「姐姐哥哥」及「我回來了」等字句；2019年被人用紅色筆寫上「江西」、「歌迷」、「三鞠躬」等字眼。

相關字詞﹕黃家駒

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