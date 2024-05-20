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廢物分類計劃廿年 上報回收量大廈未過半

【明報專訊】據政府統計，全港回收網絡覆蓋八成人口，除了「綠在區區」（綠在），亦計及約2700個住宅及逾1200幢工商樓宇參與的「廢物源頭分類計劃」。惟環保署數據顯示，2022/23年度有44%、即不足五成參與住宅有上報回收量。立法會議員（九龍西）梁文廣稱，部分住宅難以覓得回收商、居民將回收桶當成垃圾桶，唯有將回收物棄置。他認為大部分市民選用「綠在」網絡，覆蓋率只計算「綠在」最準確。

環保署2005年推出「家居廢物源頭分類計劃」，及後擴展至工商樓宇，向有需要大廈免費派發分類回收桶。環保署數字顯示，近年參與屋苑增加，2022/23年度分別有2605個住宅及1215幢工商樓宇參與計劃，約一半屋苑及大廈無上報回收數據（見表），回收情况無從得知。

審計曾指影響評估 促環署改善

審計署2015年報告指出，約一半參與計劃的屋邨／屋苑沒提交回收數字，影響評估計劃成效，促請環保署改善，並公布有和沒有上報回收量的住宅數目及所涉人口。事隔9年，呈報比率無大變。環保署回覆本報稱，每年有舉辦獎勵計劃鼓勵參與者上報，「綠展隊」會主動聯絡尚未提交數字的物業管理負責人，但為自願性質；因為計劃旨在鼓勵回收，2020年起只會公布參與名單、得獎名單，以及獲同意後公開回收的數據。

梁文廣：市民多揀「綠在」 回收桶當垃圾桶

梁文廣曾接觸多個無提交回收數據的住宅，他引述部分住宅稱，由於回收物太少，回收商不願收集。他又提到，不少居民將垃圾胡亂丟在回收桶，單棟住宅難有額外人手清理及分類，有違計劃分析住戶回收情况的用意，冀當局主動了解困難及支援；據他觀察，大部分市民選用「綠在」或設有「綠綠賞」的智能回收箱回收，少用住宅及街邊「三色桶」，認為覆蓋率單純計算前者更準確，冀政府善用資源拓展「綠在」網絡，「有八成（覆蓋率），但大家都無用、當垃圾丟棄，是完全無作用」。

綠惜地球環境事務主任陳霆軒亦質疑「你有回收桶，實有數字，為何交不到？」他建議政府抽查無提交回收量的住宅實際情况，考慮在有關地區增加「綠在」網絡，甚至立法強制「三色桶」必須用作回收。

相關字詞﹕三色回收桶 回收廢物 綠在區區

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