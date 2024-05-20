愛民邨人去紅磡回收 錦田人駕車再轉車尋綠

現年59歲的伍女士居於何文田愛民邨，前年逐漸建立回收習慣，惟該邨並無固定的「綠仔店」，流動站運作時間亦與她上班時間重疊，故只能在假日時步行或乘車至紅磡蕪湖街的「綠在紅磡」。上周六作例，從在家出發至回收完畢，整個回收過程歷時約20分鐘。

稱居民高齡 感專程回收麻煩

回收物眾多，伍女士偶會「拉車仔」外出回收，不時有街坊上前詢問要到何處，得悉要到紅磡回收站，往往耍手擰頭說「很遠」。她稱，過去一年已習慣去紅磡把物品送去回收，「不算非常麻煩」，惟愛民邨不少居民已上年紀，「如不是（將回收物）拿到樓下便能回收，他們便會覺得很麻煩」，望政府能在邨內增設固定回收點。

嘆回收桶容量不足 倡效台灣設回收車

居於偏遠地的元朗錦田居民Vivian已養成回收習慣多年，新冠疫情期間曾偕20戶街坊租用客貨車，定期收集鄰里回收物，送至不同回收廠及環保站，至疫情結束才改回自行回收。

現時Vivian如需回收，普遍會先駕電單車再轉乘港鐵至位於元朗市中心的「綠在元朗墟」。她說，與市區相比，鄉郊居民回收更難，「要特地出市區回收，或者我們要自己搞很多東西，譬如駕車」，相信回收地選址不便，更減低長者、行動不便者的回收誘因。

政府現於鄉郊垃圾收集站設立回收桶，惟Vivian指回收桶容量不足，更會被其他垃圾包圍，故寧願遠赴「綠在區區」更安心。她建議當局參考台灣做法，在鄉效地區增設回收車，提高居民回收意識。