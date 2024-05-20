沙田東涌屋邨多 綠在區區覆蓋少 回收流動點晚上不開 環團：不返工才用到

明報記者 鄭啟智 葉希雯

「綠在區區」網絡分為固定店舖的「回收環保站」及「回收便利點」，以及定時以街站方式服務的「回收流動點」。政府近月不斷拓展網絡，本月再增設26個公屋回收便利點。不過，本報以1公里直線距離（約10至15分鐘步行時間；環保署的覆蓋率計算標準為距收集點5至10分鐘步行距離），計算環保署網站列出逾220個「綠在」回收點覆蓋範圍。結果顯示，沙田及東涌覆蓋率較低，沙田顯徑邨及廣源邨、東涌迎東邨等多個屋邨／屋苑未被覆蓋（見圖）。根據政府資料，沙田地區有共6個「回收環保站」及「回收便利點」、4個「回收流動點」。

市區覆蓋率則較理想，以深水埗為例，大部分區域已有固定回收點服務，「回收環保站」及「回收便利點」有5個，「回收流動點」有8個，部分區域另被「綠在大角嘴」覆蓋。

根據「綠在」網站統計，全港133個「回收流動點」全部沒在晚上開放，亦只有24個在周末開站，每周開放一次，約3小時。據本報統計，東涌北部及馬鞍山大部分範圍只有一至兩個回收流動點覆蓋，換言之該區居民每周只有一至兩次機會到「綠在」回收。

環署：覆蓋計及廢物分類計劃

環保署回覆查詢稱，全港整體回收網絡覆蓋率達八成，按參與「廢物源頭分類計劃」的住宅人口，加上居於「綠在」收集點5至10分鐘步行距離內的人口計算，沒單獨計算「綠在」覆蓋率。署方稱，未被回收網絡覆蓋的住宅主要是沒參與「家居廢物源頭分類計劃」，以及部分偏遠鄉郊和零散分佈的處所。

民建聯立法會議員（港島東）梁熙形容「綠在」網絡求過於供，引述多個營運商指政府最早期合約無規定開站時間，令回收點集中於日間，若要增設晚間街站，需更新員工合約的工作時間，職員亦未必願意加班。他又稱政府津貼不足，各營運商平均每日已開設至少一個街站，增聘人手有困難。梁建議政府調整合約，增加經費如加班津貼等，同時提升「提供晚間流動回收點」在投標評分的比重。

議員：津貼不足 晚間難增人手

綠惜地球環境事務主任陳霆軒估算，目前一個「綠在」固定回收點需服務8萬至9萬人口，東涌北、馬鞍山等人口較多地區缺乏收集點，難以應付需求。他指出，鄉郊及離島是另一重災區，舉例部分偏遠地區如大澳也有屋邨，惟幾乎無回收配套。至於部分地區僅依賴流動回收點，陳認為其開放時間短，「你不用返工才用到」，不應計算在「綠在」網絡之內，冀增設更多固定回收點。

美孚居民：很多人視三色桶為垃圾桶

政府推出「廢物源頭分類計劃」，在住宅設回收桶，但不少市民缺乏信心，情願不便也去「綠在」回收。居於美孚的王太指「三色桶」清理速度較慢，很多人視之為普通垃圾桶，「見過很多次，清潔工會將回收桶撈埋（垃圾）一齊掉……好多人食完魚蛋、雪糕就照丟落去」。她相信「綠在」將回收物送到可靠回收商，更有效做到回收。

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