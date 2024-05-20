【Emily】方艙地「曬太陽」 民建聯倡建國際藝術體育交流園

可分6區 部分方艙改旅館

民建聯建議將園區分為6個區域，包括青年文創區、非物質文化區、環保區、運動與健康區、國際交流區、文化藝術公園，其中青年文創區將提供場地畀本地商戶、青年、藝術教育團體開設辦公室、工作坊等，以協助青年創業；國際交流區會利用部分單位改劃為民宿或簡約旅館，為遊客、國際短期交流項目成員、本地青年提供住宿服務。

李慧琼：每經過碼頭都盼活化

李慧琼引述港澳辦主任夏寶龍早前喺北京會見文體旅局長楊潤雄時提出，要推動「香港無處不旅遊」理念，又話作為九龍區立法會議員「每次經過見到郵輪碼頭一帶都係好希望將佢活化」。

翻查資料，發展局上月向立法會特別財委會提交文件，處於備用狀態嘅啟德方艙每月需約40萬元。

發展局長甯漢豪曾稱正考量坊間意見，如作文創基地及與附近郵輪碼頭相配合嘅短期用途等，正與相關部門商討。