【明報65周年報慶】與其說「搶飯碗」 不如與AI為伍

2022年入行之際，正是人工智能熱潮興起之時。在《明報》編輯部一年多，初嘗與「ChatGPT」、「Bard」這些AI聊天機械人打交道，試用「text to image」（文字生成圖像）、「text to video」（文字生成影片）、「speech to text」（語音轉文字）等AI工具，這些在大學修讀新聞系時從未接觸過的東西，現在成為日常工作「小助手」，有時更是「故仔」題材，例如試過訪問專家，透過短片示範如何以文字指令生成CV（履歷）及入讀小學的「小一叩門信」，讓《明報》讀者多了解AI應用。

作為多媒體記者，經常要拍片、剪片，記得昔日讀書時要將受訪者的說話逐粒字打出來，現在只需將影片檔案上傳至AI工具平台，瞬間便取得文本，實在「幸福」得多，減省打字幕的「痛苦」。那麼AI的製成品「完美」嗎？以AI工具生成的字幕為例，有些字句欠缺了，也有些內容是錯誤理解講者意思，準確度有待改善，必須小心核對才可交稿。

AI生成的作品，能騙過大家雙眼嗎？近來處理一則即時新聞，是關於微軟的人工智能模型VASA-1可將肖像硬照生成影片，讓相中人「說話」，一睹蒙娜麗莎「說唱」，像真度甚高，有網民形容「真實得可怕」；另外，我們早前也透過文字指令，用AI工具生成幾秒鐘「銅鑼灣」影片，並到銅鑼灣街頭訪問市民，結果無論長者或年輕人，都有人誤會片中是真實的銅鑼灣。有受訪市民對「受騙」難以置信，也有人不敢想像AI大勢下未來社會將變成怎樣。

AI的方便、迅速、逼真，是否真的能取代記者工作？上述的「AI銅鑼灣」，細看之下其實瑕疵滿滿，與真實仍有一大距離。應用AI一年多，體會到儘管AI橫行，「人」仍是不可或缺，生成文字、圖像、影片看似容易，但箇中需要的人為工作也不少。與其說AI「搶飯碗」，不如好好善用。

文‧陳展熙（電子平台組）