【明報65周年報慶】挺直筆桿 力守專業

本報的JPEX系列偵查報道，事緣一宗不太起眼的突發新聞，去年有內地人來港追討款項遇襲，及後記者對坊間經營虛擬貨幣有疑問，爬梳相關法例條文、接觸事主，放蛇參加網紅推銷活動，再向證監會電郵查證，醞釀兩個月才衍生報道。

JPEX報道 各地公司逐一查冊爬梳

負責同事之一偵查組資深記者陳亦瀅主力跟進查冊工作，包括翻查涉事公司在美國、澳洲、加拿大、台灣、迪拜等地資料。她形容，各地查冊方式有異，需逐一摸索，而案件涉及公司與人物眾多，亦要小心核證及整理，才找出了脈絡。報道引起社會廣泛關注，當局上月就推動虛擬貨幣場外交易（OTC）監管完成公眾諮詢；證監會亦加強公布虛擬資產交易平台名單，增加透明度。

查冊是偵查報道重要工具，近年當局增加查冊限制，其中今年1月起運輸署推出新措施，傳媒查冊須額外申請，由運輸署長決定批出與否。陳亦瀅以近年公司註冊處查冊遮蓋事主身分證部分號碼為例，調查過程若遇同名同姓者，記者難完全確認某人身分，需另從多方面核證才能更接近真相，增加報道難度。

本報「賀建奎獲批高才通」系列報道，亦獲頒中大新聞獎「最佳文字新聞獎」大獎及報業公會「最佳獨家新聞」季軍，報道引發巨大迴響，促使政府堵塞高才通申請人毋須申報刑事紀錄的漏洞。

《明報》記者除立足香港，亦放眼世界，不時派記者親赴境外採訪，務求將第一手新聞材料帶到讀者面前。日本3．11地震已過去13年，福島核事故延禍至今，日本去年8月起排放福島第一核電站核污水（日稱ALPS處理水）引發國際爭議，本報派記者到當地採訪，系列報道獲報業公會「最佳新聞報道」優異獎。

赴日直擊的資深記者施晉宇表示，報道聚焦核污水排放對當地漁農業影響，以及震後重建進展，藉與當地漁民、農民、學者訪談，立體呈現當地人感受。他說，核污水受港人關注，但意見兩極，有認為很危險，亦有對日本當局很大信心，他冀藉報道令讀者有更全面認知。

發掘不同時代題材 攝記心思不減

一張好相片，能助讀者以更直觀方式掌握新聞，《明報》記者過去一年繼續以好影像記錄大小事件或震撼人心的瞬間，共11項作品奪報業公會及攝影記者協會的新聞獎項。其中去年9月對本港造成嚴重破壞、當局形容為「500年一遇」的黑色暴雨，意外揭發紅山半島大量僭建，攝記曾憲宗以航拍機攝下建築物僭建與山泥傾瀉同框的畫面，奪得報業公會最佳圖片（新聞組）冠軍。

曾憲宗說，拍攝當日下雨，要待雨勢減弱才可放航拍機，一度擔心受地理限制，信息接收不佳，影響拍攝效果，幸最終順利。他認為，新聞相片具價值，因圖片傳播快，亦較文字更能在第一時間傳遞事件內容。入行近10年，曾憲宗說以往香港有很多請願、遊行，近年攝影素材減，惟相信不同時代有不同拍攝題材，只要觀察更多即可發掘。

疫後香港常言復蘇、舉辦盛事，巨型黃色橡皮鴨去年相隔10年重臨維港，攝記鄧家烜到金鐘海旁拍攝圖輯，憑細節觀察找到一人持黃鴨書封面放在臉面，與背後兩鴨相映成趣，奪得報業公會最佳圖片（特寫組）季軍。

鄧家烜說，攝影之前特意借書了解黃鴨背景，再到現場拍攝，認為只要放開想法，可找到意想不到素材。香港回歸逾26年，他期望在「50年不變」餘下一半時間裏，以鏡頭記錄在港發生的大小事。