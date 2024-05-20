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港聞

港聞二

【明報65周年報慶】機遇民情食玩買 掌握灣區每一天

【明報專訊】在《明報》65周年慶之際，駐廣州站也準備邁向第3年。恢復通關後，過去一年，香港與大灣區內地城市之間愈發頻繁融合往來，大灣區版也順勢增加版面，除了「灣區熱搜」繼續發掘更多港人北上創業故事、大灣區重大政策，以及與民生社會息息相關的題材，針對港人北上潮流，逢星期四刊登的「活在灣區」專供北上生活旅遊心得。而新增逢星期五的「潮行GBA」，亦介紹大灣區消閒好去處、打卡勝地及潮流話題，讓北上更多姿多采。

另一方面，隨着大灣區融合，港人北上難免遇到林林總總的問題，例如消費維權、詐騙陷阱等，大灣區版也曾就北上消費推出攻略，教導港人遇上消費糾紛的處理，亦獨家揭發廣州有公司以免費睇樓團招徠，誤導港人購買商住公寓而非住宅的手法，該篇報道〈免費睇樓團 誤導港人買商住公寓〉也榮獲香港恒生大學傳播學院舉辦第8屆恒大商業新聞獎的「最佳大灣區商業新聞報道」銀獎。

北上同時，駐廣州站也關注人才南下潮，先後報道獲批高才通申請者未赴港原因，以及深圳人才服務公司對香港人才政策的看法，冀透過各界意見，探討香港人才政策的可取和不足之處。

港記者輪流派駐 吸各式採訪經驗

隨着香港與大灣區內地城市合作加深，關係密不可分，新聞也不再單純以香港和大灣區內地城市的地理性質劃分。因此，除了駐站的3名同事，今年初亦先後有港聞同事短期派駐廣州站，汲取更多內地各式採訪經驗，相信這些經驗和知識，對同事日後採訪更多高質素新聞有莫大幫助。日後還會有其他香港同事派駐，把握增廣見聞、自我增值的機會。

未來，廣州站除繼續說好大灣區故事，亦將發掘更多讀者感興趣的北上南下題材，也感謝讀者一直以來的支持。

文‧陳子凌（大灣區組）

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