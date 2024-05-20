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港聞

港聞二

【明報65周年報慶】主席報慶獻辭：65載家國走來 《明報》與讀者同行 世界華文媒體集團非執行董事兼主席張聰

【明報專訊】今日是《明報》創刊第65周年，相對於其他更具資歷報紙以至傳媒機構，65歲的《明報》難以言老，但是也不能說年輕。就報紙所需經驗以更好地服務讀者、善盡傳媒職能而言，《明報》正當較成熟時期，特別是舉世處於百年未見之大變局，世局時情變幻詭譎，國際秩序破立爭持之際，對於各國、企業以至個人都是考驗和挑戰，傳媒機構應對變局，經驗積累是重要資產之一，《明報》作為一家立足於香港的中國人的傳媒機構，會緊守崗位，秉持一貫原則，恪守專業要求，與讀者一起見證國家富強、民族復興，和香港再現輝煌的逐步實現。

國家復興統一台灣

世局詭譎挑戰很大

《明報》創刊之時，雖然國家擺脫了半殖民地桎梏，但是在西方國家禁運孤立之下，發展舉步維艱，積貧積弱景况未改，一路走來跌跌撞撞，轉捩點是1978年三中全會確立改革開放，解放思想，國人智慧得以煥發，全民辛勤勞動的結果，中國躋身全球第二大經濟體。現在，國家一心一意謀發展，推動科技創新、向高質量發展轉型，爭取建設成為一個現代化強國。中國另一個目標是國家統一，盡最大努力尋求和平統一台灣；上世紀80年代，《明報》創辦人查良鏞先生曾經分別游走兩岸，與鄧小平、蔣經國有過晤談，查先生已經仙遊，惟是此乃折射《明報》於兩岸曾經有過的足迹。

美國遏制中國發展，以「競爭」之名打壓中國，手法五花八門，層出不窮，至於美國阻撓中國統一愈趨表面化，未來「統一台灣」將牽動國家以至區域安全情况。歷來，《明報》就國家發展，擺脫貧窮落後，邁向富強，支持不遺餘力；就兩岸事宜，《明報》榮譽主席張曉卿先生曾經宣示「反對台獨」，相信明報人將以此認知立場，見證台灣不再與國家分離。實現國家復興和完成統一大業，近世一代接一代炎黃子孫都在努力，這兩大目標或許是在最後幾哩的路上了，觀乎當今世局，要實現並不容易，挑戰很大，只要踏實走下去，就一定會完成。就此，《明報》在傳媒崗位不會缺席。

新範式開展新時代

香港籌謀由治及興

香港是《明報》的家，這個家的安全、穩定、繁榮，與大家息息相關，這幾年，香港歷經反修例風暴衝擊、新冠疫情猝發，橫逆接踵而來，需要各方共同應對。隨着疫情隱去，實施《港區國安法》和《基本法》23條立法完成，治理架構調整之後，香港整體情况由亂而治，就國家安全領域，也建立了適當屏障，社會重回常態，當局正在籌謀由治及興。香港在新範式之下，開展新時代，《明報》念玆在玆，將積極參與，貢獻綿力。

香港之於國家，以特殊身分和狀態存在，這是歷史與現實決定了的。反修例風暴之後，中央政府堅持香港作為中國的特別行政區，實施「一國兩制」。雖然美西方國家改變對華政策，調整了香港的政治屬性，但是「一國兩制」之下，香港獨特地位不變，相應優勢不變，就維持香港繁榮穩定和國家整體部署，發揮香港對國家的獨特作用，都十分重要。可以說，保持好香港之「獨特」，以獨特屬性融入國家發展大局，做到香港可安可富，從而也可保國家一方之安。

大國角力，地緣政治波譎雲詭，國際秩序面臨巨變，國家處於崛起進程之變，香港須應對好各個層面大氣候、小氣候的轉變。香港體量細小，能量有限，美西方國家對香港不再友善，動輒搞針對，香港需要利用背靠國家優勢，融入國家發展大局，塑造新定位，強化營商、金融、貿易、航運等領域競爭力，以保持繁榮穩定的同時，就國家發展發揮更大作用。現階段香港與粵港澳大灣區有機深度整合，是再創輝煌的重要依託。

《明報》立足香港，深切體會國家好、香港好；香港好、《明報》好的道理。65年以來，《明報》見證了香港發展和騰飛，在新時期，將一如既往，在傳媒崗位見證香港發展。國家提出粵港澳大灣區規劃建設，《明報》在廣州設置記者站，派駐記者，專職採訪和專版報道大灣區各方面事務，日後，《明報》會繼續在傳媒崗位，參與香港與大灣區各個城市的整合。這是《明報》就國家建設發展所展示承擔的一個例子。

65年前，假若有年輕人已經是《明報》讀者，現在年屆耄耋，仍然捧讀《明報》，在這個漫長歲月，世界不同了，國家、香港滄海桑田，《明報》的面貌也幾經轉變，不過，這些讀者會發現，《明報》的不偏不倚方針，沒有改變；秉持獨立、客觀、公正、持平的原則，沒有改變。過去如是，今後如是。

見證香港奮發國家復興

《明報》既承諾也承擔

65年以來，《明報》見證全球、國家、香港發生的大事，明報人堅持專業，善盡責任，提供信息，讓讀者認識事實，並從不同角度了解事態；月旦人物，針砭時弊，奉行「意見大可自由，事實不容歪曲」、「是其是，非其非」原則，體現社會多元多樣的實質。專業、多元、包容是香港的獨特性的主要元素，我相信這些今後仍然是明報人的努力方向。

《明報》一路走來，無論歷經什麼事態與周折，都堅持原則和獨特傳統，體現了知識分子自我期許，踐行着永遠講真話、獨立敢言、探求真相、為民喉舌的核心價值，這些都是《明報》賴以生存、發展以至開拓新程的寶貴資產，我相信明報人都會珍而重之。新媒體勃興，《明報》需要轉型開拓，以適應轉變；無論什麼載體，明報人保證年輕一代在網絡平台看到的《明報》內容，和65年以來他們父輩、祖父輩所看到的，都是一樣的民間獨立媒體的精神，都是一樣的尋找時代的真相。這是《明報》永恒的自我期許，也是對讀者的永恒承諾。

相關字詞﹕明報65周年報慶

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