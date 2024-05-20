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港聞二

擁深科技 去年數度獲獎

【明報專訊】腸律藥理智研（香港）有限公司首席執行官廖婉杏2013年畢業於科技大學，取得分子生物醫學學士學位。2017年取得中大生物醫學博士學位。她在2022年想出比較動物組織切片的電生理數據，配合人工智能技術來預測藥物會否對人類產生副作用的方案之後，在網上自學編程技巧，設計出有關程式。同年12月，她和長期研究嘔吐等藥物副作用的中大生物醫學學院教授陸臻賢（John Anthony Rudd）一起創辦腸律藥理智研。在去年「中大創新日」的電梯徵投大賽中，該公司獲得最具創新科技獎；在「中大創業日」比賽中，該公司也進五強，並獲得創新創意獎和最受歡迎大獎。此外，該公司還入選中大創業研究中心去年首次主辦的「深科技實驗室」（DTL）孵化計劃。

中大創業研究中心主任區玉輝教授表示，DTL參考了加拿大多倫多大學羅特曼管理學院著名的「創造性破壞實驗室」（CDL）的模式，只接納以深科技為主題的初創公司。

申請DTL的初創企業，需符合4個條件：第一創辦人必須擁有科學或技術背景；第二該公司要有科技方面的知識產權；第三該公司的競爭力乃來自科技；第四該公司已經研發出其產品或服務的原型。而DTL則盡量為每間初創配對科技、投資、管理等3種背景的導師，從不同角度給予建議；同時亦配對一名MBA學生，以協助撰寫財務預測。

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