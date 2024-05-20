擁深科技 去年數度獲獎

中大創業研究中心主任區玉輝教授表示，DTL參考了加拿大多倫多大學羅特曼管理學院著名的「創造性破壞實驗室」（CDL）的模式，只接納以深科技為主題的初創公司。

申請DTL的初創企業，需符合4個條件：第一創辦人必須擁有科學或技術背景；第二該公司要有科技方面的知識產權；第三該公司的競爭力乃來自科技；第四該公司已經研發出其產品或服務的原型。而DTL則盡量為每間初創配對科技、投資、管理等3種背景的導師，從不同角度給予建議；同時亦配對一名MBA學生，以協助撰寫財務預測。