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港聞

港聞二

灣區熱搜：個案二 來港心態要擺正 莫浪費機會

【明報專訊】嚴明明原本於2022年中申請優才計劃，年底政府推出高才通，人才服務機構主動通知他也符合資格，且可能會快些審批，便決定申請，去年2月獲批。

嚴明明是內地一間生物創新藥公司首席運營官，公司計劃未來一兩年對接資本市場，香港是第一選擇，故他常來香港出差，「幾乎每個月來港，主要是對接投資機構，為未來IPO做準備，同時與香港科技園接洽，打算將香港辦公地點落戶於此」。

嚴明明說，雖然目前還未正式遷至香港居住，但公司順利在港股上市後，肯定會放更多生活時間與工作重心在香港；此外，日後工資在香港發放，稅率會比較吸引，「而且香港是一個高度國際化城市，與國際金融接軌，對自己而言也能有更多接觸全球市場的機會」。

嚴明明工作繁忙又常四處出差，申請前最大顧慮就是不了解流程，花太多時間，「特別對於我們一些優才和高才的申請者，因為你畢竟在申請前不在香港啊，獲得信息的渠道會比較單一，或者沒有那麼全面，所以有專業的人才服務機構協助，能及時溝通，告訴你要準備什麼資料，這樣省心很多」。

囑申請者做好融入準備

不過他也認為，申請者亦要擺正心態，做好融入香港的準備，「千萬不要單純為了拿香港身分而來，始終7年是巨大時間成本，否則只會浪費時間與金錢，目的也可能沒有達成」。另一方面，他也認為對申請者而言，香港畢竟是陌生的新家園，若能為申請者提供工作資訊輔助，例如強積金，以及更多關於子女教育方面的指引，對加快融入香港會有幫助。

相關字詞﹕高才通 大灣區

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