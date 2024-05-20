灣區熱搜：個案一 曾憂不適應 現安居樂業

張金興原在廣州從事財務工作，目前在香港一家投資集團公司任職財務總監，負責集團財務管理。他說申請前顧慮較多，例如來港後可否安居樂業、工作是否適合、文化及語言是否適應。「還好來到之後感覺不錯」，現在工作生活穩定，已計劃年底將家人也接過來。

對於高才通，張金興也有體會，「如果政府或相關機構能夠在就業服務和信息給予更多支持會更好」。他說，香港就業市場跟內地有很多不同，剛來港求職會不太適應，很需要支援，尤其是以高才通赴港的人，留下來與否跟找到工作息息相關。

倡增生活商業範疇指引

張金興也表示，雖然內地跟香港文化相近，但具體日常生活仍有很多差異，小到坐車、用膳，大至買屋買車看醫生、子女教育等都不一樣，靠自己摸索難免碰壁，「如果在生活及從事商業活動等範疇有更多協助或詳細指引，也能讓新來港人才減少許多不必要麻煩，避免誤觸雷區」。

張金興理解政府難以做到具體細節和面面俱圓，以他為例，若能找到專業而政府認受的人才服務機構，由機構協助提供赴港就業生活等的指引，無疑事半功倍，「這類機構一來熟悉計劃流程，二來更了解人才來港需要什麼類型的協助，會更有效解決我們來港後需要面對的種種問題」。