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灣區熱搜：助高才融港 人才公司身兼生活諮詢 倡港避免產業單一 納多元才俊

【明報專訊】月初灣仔會展舉行的「香港‧全球人才高峰會」，參展商之一、總部於深圳的港資企業銀河集團已成立17年，一直從事包括優才、專才及高才計劃的人才服務業務。行政總裁許孝傑表示，不同領域人才來港可推動本港產業多元化，多元化產業環境又可吸引更多人才到來，形成良性循環；同時，面對人才「水土不服」問題，人才服務機構應像轉換插頭，協助人才盡快融入本港。

銀河集團是政府人才服務辦公室的合作伙伴，許孝傑也多次受邀出席香港人力資源規劃座談會、香港人才服務辦公室開幕禮等活動，以及交流服務新來港人才落地合作事宜。2022年底，政府新推出高才通計劃，集團也提供相關的諮詢及申請服務。

渴才非新事 五六十年代亦然

「高才通計劃推出後收到不少查詢，包括一些原本選擇優才或專才、又符合高才資格的客戶。」在這行業經營了17年，許孝傑稱香港不是今時今日才需要人才，「任何一個地方，對人才的需求都是持續存在，因人才對本地經濟的推動是不可忽視，例如1950、60年代的內地人來港潮，不單帶來了人力，也促進多種工業發展，他們在港居住、消費，也是對香港經濟的貢獻」。他認為，高才通計劃推出一年多，對香港未來的機遇不僅是有人才，也可望讓產業更多元。

銀河集團事業部總經理張騁表示，高才通申請者多數為金融或科技人才，如AI、互聯網、生物科技等，而香港主要產業為房地產、金融，工種一定程度有錯配。事實上以今次「香港‧全球人才高峰會」為例，主要參展企業為本港地產商及銀行，此外便是政府部門、公營機構及人才服務相關等展位。「我們需要有人才去推動產業，也需要有產業去善用人才」，許孝傑建議，政府下一步宜招攬及推動科技型企業，或支持相關科技人才在港創業，帶動多元化產業發展，因缺乏多元產業，其他類型人才就會被其他城市「搶走」，「最理想的畫面是，以後類似的人才展覽會，參加的企業類型百花齊放，最好是還有高才通來港的創業家到來聘請高才通人才，形成良性循環，才能體現我們搶人才的價值」。

「不單多元產業吸才 還要留才」

據政府數據，截至今年4月高才通計劃接獲8萬宗申請，當中6.5萬宗獲批，已來港人才則約5.1萬，換言之有約1.4萬人因各種原因未有來港。本版2月20日專訪的一名海歸內地高才便謂，未赴港是因為「搵工難」，以及缺來港後續支援，冀能獲協助。

「這是我們不單要有多元化產業去吸引多方人才，還要留得住這些人才所涉及的另一問題。」許孝傑表示，香港的營商環境、就業市場、教育體系跟內地有許多不同，「簡單例子，一份履歷表內容，內地和香港就有分別，面試技巧也有不同」。他認為，僱傭雙方都應調節心態，僱主要理解就算是人才，來到異地也需適應期，但只要用得其所，對公司發展肯定有好處；人才也要轉變心態，不可能只要求對方遷就自己生活和工作習慣，自己亦要適應香港的工作及商業文化。

「磨合是困難，但也很正常，除了雙方都要努力，我覺得今時今日的人才服務，也需要考慮到這一點去提供協助。」許孝傑指出，過去一些人才服務公司更像中介機構，只代辦申請，申請者來港的後續需求就不管，「申請者就好像不同制式的插蘇，面對在港工作生活這個插座，好像兩者怎樣都不能過電」，故人才服務要有「轉換插頭」的功能，幫申請者更好融入香港，讓不同制式都能兼收並蓄。

支援涵蓋生育教育房屋投資

現時，銀河集團除協辦多項人才計劃申請，亦有包括在港生育教育、房產生活、商務投資等的後續服務，照顧客戶來港後需要。「我更希望是有更多各方可以共同合作，一齊做好『轉換插頭』角色，讓企業更快將人才『為我所用』，也讓人才更快在香港『學以致用』。」

明報記者

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