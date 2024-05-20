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港聞

港聞二

元朗化學品廠房泄單體苯乙烯

【明報專訊】元朗宏樂街一間化學品廠房發生化學品泄漏事故，警方昨日凌晨零時許接到多人報案指聞到異味，經調查後，懷疑該廠房儲存缸過熱並有氣體泄漏，消防遂向儲存缸射水降溫，並出動機械狗及滅火機械人協助。廠房兩名職員自行疏散，事件列作異味發現，暫沒有人受傷。

疑儲存缸過熱冒白煙

消防：現場濃度安全

消防處助理消防區長謝德華表示，有市民報稱於大井圍一帶聞到不明氣體，異味飄散，範圍廣泛，消防員到場搜索，最後懷疑異味來源是附近元朗工業邨宏樂街一間儲有化學品廠房，廠房面積約200米乘300米，有兩個貯有單體苯乙烯的儲存缸，其中一個冒出白煙。消防其後向儲存缸射水降溫。

危害物質專隊助理消防區長林國鴻稱，單體苯乙烯是製作塑膠的原料，有可能刺激眼睛及皮膚，而且非常易燃。他補充指單體苯乙烯在現場濃度只有1ppm，濃度達50ppm才會對人體構成危險，故現場相對安全。

事件中，消防派出81名消防員及救護員，調派24架消防車及兩架救護車，動用一條喉及兩隊煙帽隊，同時使用無人機、機械狗及滅火機械人協助，兩名職員自行疏散，事故起因仍在了解。元朗警區助理指揮官（行動）總督察江偉峰表示，就事件已調配新界北衝鋒隊、機動部隊及元朗分區軍裝人員共37人協助處理交通及現場。

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