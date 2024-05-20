有長者被丈夫打了一輩子 再被兒子打 理大篩虐老 辨350高危

「一個70多歲、已經被丈夫打了一輩子的太太，她的丈夫已經離世。但丈夫死了，就輪到兒子打她，這是我們的真實個案。」研究虐老問題多年、負責「耆盼．樂活」計劃的理大應用社會科學系教授甄秋慧說。

「耆盼．樂活」從探訪及活動找個案

篩查2300人 逾百宗獲協助

虐老不限於身體虐待，也涵蓋精神虐待、疏忽照顧等（見表）。該計劃透過培訓社工，在探訪及社區活動尋找已知或隱藏虐老個案，並通過諮詢、家庭調解、健康管理等方式支援受虐長者；至今篩查逾2300名長者，識別約350宗高危個案，其中逾100宗已得到適切協助，情况有明顯改善。

甄秋慧指出，不少施虐者是長者的子女或配偶，而引致虐老原因很多，例如施虐者感到生活、工作或照顧壓力過大時，便將家中長者當成「出氣筒」；部分子女長大會模仿父母昔日暴力行為，以此解決問題或宣泄情緒。

計劃合作伙伴之一的耆康會，行政總監甘淑嫻指出，長者經常礙於「家醜不可外傳」，加上怕子女面對刑責及親友不體諒，即使受虐也只能忍耐，令外界難以介入及提供幫助。她說社會對虐老認知不足，很多時候人們沒有意識到自身行為是虐老。

甘淑嫻舉例，曾有長者有飯吃、有地方洗澡，卻被家人安排睡在公屋的騎樓，「風吹雨打，日曬雨淋，而那個位置只是兩塊木板疊在一起，那個老人家的高度是長過那塊木板，長年就屈着腳，在一個很不理想的環境下生活。」最終在耆康會介入下，該名長者獲安排入住院舍。

有受助長者訂立目標重拾自我

甄秋慧表示，義工會先在社區篩查受虐長者，長者只要在16條篩查問題中符合3條，即歸類為高危，團隊會在一個月內接觸該長者並提供幫助，例如社工會與受虐長者訪談，為其訂立目標，重拾自我。她說有長者訂立身體健康的目標，每日散步15分鐘，透過每天達成小目標建立信心，逐漸與家人溝通更緊密，亦多了參加社區活動，更主動預約補牙。

學者：公眾教育關鍵 反省有否虐老

甄秋慧認為，公眾教育對預防虐老至關重要，長者亦需知道有權選擇如何保護自己，家人也能反省自身行為是否虐老；另冀推動鄰里互助，若發現懷疑虐老時可伸出援手。甘淑嫻說，要讓長者明白介入是為了幫助他們與家人建立關係，而非拆散或破壞他們。計劃獲利希慎基金贊助，原本為期4年，將延長至2027年，目標幫助400名受虐長者。

6月15日是「世界虐老關注日」，「耆盼．樂活」計劃將於香港藝術中心古天樂電影院舉辦由麥婉欣執導、馮素波及葛民輝主演的「關注虐老」短片《垃圾》的放映，透過多個真實故事講述受虐長者境况。