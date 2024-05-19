質疑殘疾者未納扶貧目標 社聯籲保留貧窮線

蔡海偉昨在港台《星期六問責》稱，政府識別3個目標群組，但未能反映目標群組收入，有需要保留可反映宏觀貧窮的數據以制訂社福政策，如果政府認為單靠一條只計收入的貧窮線不足夠，亦可計及貧窮戶的開支，制訂適合的貧窮線。

蔡亦希望政府回應為何殘疾人未納入目標群組，指他們收入普遍較低，而且社會不時發生殘疾人照顧者慘劇。昨日亦有殘疾人致電節目，稱扶貧政策剔除殘疾人，感被忽視。

出席同一節目的狄志遠批評政府棄用貧窮線而非優化「不負責任」，認為應分別針對3個群組制訂精準、立體的「貧窮定義」，以識別最需要支援者。

政府：貧窮線有明顯局限

本報查詢勞福局會否考慮保留貧窮線，政府發言人回覆稱，過往量度貧窮以住戶每月收入中位數為單一指標，有明顯局限，並無考慮持有的資產及負債，亦無涵蓋公共醫療服務、資助房屋和免費教育等非現金福利轉移。局方亦稱，扶貧委員會支持政府通過多面向監察整體和各目標群組的情况和變化，政府經濟顧問辦公室正跟進制定分析框架，包括制定宏觀指標作長期監察，以及從微觀角度為精準扶貧項目制訂績效指標，會適時公布詳情。