疏忽舉報虐兒倘未釀大害 何啟明：可簡易程序罰款

勞工及福利局早前提交的修正案，建議引入「兩級制」刑罰制度，一經簡易程序定罪，可罰款5萬元；若循公訴程序定罪，可罰款5萬元及監禁3個月。工聯會梁子穎稱，劃分使用簡易或公訴程序的界線模糊，令專業人員非常擔心會誤墮法網，被吊銷牌照或面臨監禁。

律政司：難一概而論

何啟明回應稱，若專業人員只涉及疏忽、不小心及沒有導致嚴重情况，可考慮循簡易程序。律政司高級助理法律草擬專員伍朗廷補充，若專業人員察覺有嚴重虐兒，但因疏忽未有舉報，可考慮引用簡易程序；檢控科人員需審視證據和個別案件後，才能決定使用簡易或公訴程序，難以一概以論。

新民黨黎棟國認為，條例草案當中「已遭受並仍遭受嚴重傷害」的條文詮釋不夠清晰。伍朗廷解釋，條文提及的嚴重傷害是指結果，而非動作，「專業人員看到兒童當下還是骨折，就算施虐者說不會再打，都要舉報」。

此外，條例草案亦提到專業人員須在關鍵時間之後，在切實可行的範圍內盡快舉報。本身是註冊社工的議員林素蔚關注，當中「關鍵時刻」及「盡快」的定義，認為「切實可行」非常主觀，「我可不可以說我趕着下班，明天才舉報？」

何啟明表示，考慮到每宗個案性質與複雜程度不同，時間上不會劃一處理，希望給予專業人員彈性。他又稱，法例規定專業人員在工作期間必須舉報，至於非工作時間，作為父母或街坊，看到懷疑虐兒，「不是必須要他去舉報，但他可以用我們的系統去舉報」。

指性侵受害人需時平復

社署：舉報時間有別

社署副署長黃國進稱，不同虐兒個案報告的時間亦有分別，例如性虐待個案，因受害人情緒波動大，或有自殺傾向，專業人員需時平復兒童情緒，只要讓法庭知悉已經在合理時間內盡快舉報，已滿足法例要求。