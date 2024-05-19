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黑客鎖創意書院8TB資料 涉2000人 留可疑App下載連結 未見勒索信息

【明報專訊】香港兆基創意書院上周一（13日）發現伺服器遭黑客入侵，書院最近4年共約8TB資料被鎖上，包括2021年及之後的畢業生、在校學生、曾於書院登記的家長、現職及曾任職教職員、個人或團體場地租用人的個人資料，另亦包括科務及學務文件，暫未確定資料有否外泄。書院副校長蔡芷筠昨向本報稱，黑客未留下勒索信息，僅留下一份內有應用程式下載連結的文件，目前調查顯示暫有約2000人受影響。私隱公署已展開循規審查，警方正調查。

涉師生舊生職員家長等

私隱署循規審查

香港兆基創意書院於聲明致歉，稱已通報教育局、警方、私隱專員公署及香港電腦保安事故協調中心，亦已通知家長及學生，資料修復後會陸續通知舊生及受影響租場者及團體，呼籲注意陌生通訊。

教育局及私隱專員公署昨回覆稱收到校方報告，局方會與學校保持聯繫，敦促調查及審視資訊系統保安措施，加強網絡安全。公署稱上周一收到校方通報，初步逾600人受影響，已按既定程序展開循規審查。

警方上周二（14日）接獲報案，案件交由九龍城警區刑事調查隊第一隊調查，暫無人被捕。香港電腦保安事故協調中心表示仍在調查事件，無法提供詳細資訊，呼籲企業機構應加強網絡保安措施。

書院副校長蔡芷筠昨稱，事發當日教職員發現校內影印機未能如常連接伺服器，校方資訊科技人員追查發現伺服器被黑客入侵，資料被加密鎖上。蔡稱，當時未見黑客留下勒索信息，昨日發現黑客留下文件，內有應用程式下載連結，但未說明不下載有何後果，校方已聘請專業機構協助調查，明日將與警方會面商討。

或教員設備中毒

與學校系統共用無線網絡

蔡說，據校方資訊科技人員發現，教職員及學校系統共用無線網絡，或有教職員設備中毒或被黑客入侵，令黑客藉機入侵學校系統。首日估計逾600人受影響，對比備份資料後現統計受影響人數約2000。為免影響擴散，校方已將學校內聯網及無線網絡關閉，待校內伺服器、所有電腦及網絡重新安裝或完成安全掃描後才重開，料需時至少一周。校內現採用其他臨時方案上網，網速較慢，難上網播放教學影片，教師需事先準備可離線使用的教材，除此之外整體教學不太受影響。

電腦安全研究員賴灼東稱，未曾聽聞黑客鎖上資料再要求下載軟件的手法，但估計程式或為與黑客通訊的專門軟件，用作發放勒索信息，下載鏈結或軟件本身亦可能有病毒。他提醒，如遇同類事件，斷開電腦網絡便可，不要把電腦關機，否則或將黑客入侵證據洗走，亦可用手機拍攝電腦畫面記錄。他認為，學校系統儲存眾多個人資料，全港學校均需提高意識，學校內部系統、教職員、學生、探訪者可使用的無線網絡系統應各自獨立分開，採用多重認證及設置高強度密碼。

相關字詞﹕私隱專員公署 教育局 個人私隱 資料外泄 香港兆基創意書院 黑客入侵

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