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港聞

港聞二

同任的士司機 兩兄弟先後車內猝逝

【明報專訊】中年的士司機昨駕駛空載的士期間突然倒臥車內，昏迷送院，搶救後證實死亡。死者兒子稱，父親患高血壓，以往體型較肥胖，兩父子經常一起吃「垃圾食物」；大伯父早年同樣駕駛的士期間猝逝，父親近年注重健康，體重回落不少。

死者高血壓 近年重健康

昨中午12時許，警方接獲途人報案，西營盤皇后大道西388號對開有男的士司機於車內昏迷不醒，救護車送院搶救後證實不治。58歲死者叢建禮，任職早更的士司機。車行打理人陳先生到場了解及協助警方查。陳透露死者生前沒吸煙飲酒習慣，去年跑步時曾暈倒昏迷需送院。陳透露死者兄長身形肥胖，同為的士司機，早年開工期間懷疑猝死。

不煙酒 去年跑步曾暈倒

死者與妻子離異，與一對子女同住秀茂坪一單位，已出身的長女稱父親駕駛的士20多年，最近無不適，昨日出門無特別。父親雖患高血壓，但有定期見醫生和服藥。大女透露，父親通常凌晨3點多起牀，清晨4點取車開工，下午4點下班。死者兒子為電競選手，他說父親以往體型較肥胖，兩父子經常一齊吃「垃圾食物」，但未知是否因大伯父早年驟逝，父親近年積極保持健康，包括堅持每天跑步、控制飲食，體重回落不少。兒子說父親有次跑步跌倒，頸椎受傷，影響手部有時麻痹。兩姊弟稱母親已得悉事件，親友亦會協助處理父親後事。

翻查資料，2017年3月，死者任夜更的士司機之胞兄，駛經跑馬地雲地利道5號對出時突然昏迷，的士失控撞向路邊兩輛私家車，送院不治。死者胞兄去世時55歲，生前患高血壓，不排除因病發昏迷。

相關字詞﹕昏迷

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