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港聞

港聞二

上任後首出席活動 外交盃致辭 駐港特派員：多國領事願留港 無一想走

【明報專訊】第十六屆「香港盃」外交知識競賽昨日舉行決賽暨頒獎典禮，上月履新的外交部駐港公署特派員崔建春致辭稱，近日接觸美國和英國等多國駐港領事，沒有人說香港不安全，均稱非常喜歡香港，並冀與本港發展良好經貿合作關係，「儘管我們有不同政見、意見，但是大家說香港的話，都願意在這裏待（留），沒有一個願意回去」。崔建春昨致辭逾20分鐘，根據公署公布資料，此為他上任後首次出席活動。

李家超寄語學生新思維創新局面

同場的特首李家超致辭稱，他學生年代還不懂什麼是外交，感受到「長江後浪推前浪」。他稱本港正經歷經濟轉型期，寄語學生以新思維開創新局面，政府將繼續深化愛國主義教育和國家安全教育。

題目涉中美以巴23條

學生代入公署反駁西方抹黑

昨有5間中學參與中學組精英賽決賽，情景題涉及中美關係和以巴衝突等，學生亦要代入外交部駐港公署發言人的角色，反駁有西方國家及媒體對《基本法》23條立法的攻擊和抹黑。其中有評委問到，部分西方政府和媒體稱23條立法引發「寒蟬效應」，負責回答該題的明愛屯門馬登基金中學學生稱，「寒蟬效應」僅為西方國家對香港的惡意抹黑，舉例校內同學來自不同國家，均沒對條例大驚小怪，學校生活依舊，包括公社科和中史科內容不變；又說市民仍討論甚至批評環保餐具及垃圾徵費等政策，認為社會理性討論依然存在，只缺少盲目對罵和惡意攻擊。

「香港盃」由外交部駐港特派員公署、教育局和香港明天更好基金聯合主辦，多家傳媒機構包括《明報》協辦。中學組精英賽由仁濟醫院王華湘中學蟬聯冠軍，銀獎為拔萃女書院及沙田培英中學，銅獎是趙聿修紀念中學及明愛屯門馬登基金中學。「最佳台風」獎則由拔萃女書院學生鄧伯雯奪得。

小學組網上問答比賽金銀銅獎分別由保良局田家炳小學、吳氏宗親總會泰伯紀念學校及路德會呂祥光小學奪得。

優勝的學生將會獲馬會資助參加內地交流團。

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