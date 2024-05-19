公司數目新高 議員：效益未必正比 局方：顯港活力可靠便利 學者稱視乎產業分佈

黃俊碩倡續引家族企業中東資金

翻查公司註冊處資料，截至去年有14,826間非香港公司，至今年3月有14,932間。黃俊碩說，內地經濟仍處復蘇期，未見有內地公司大規模流向本港。他又說，公司來港成立原因各異，部分以公司名義持有物業、汽車及股票等，部分境外公司則為節省成本。他建議政府繼續吸引家族企業及中東資金來港，提供優質就業機會，以吸引更多人才來港；繼續發展多元產業及股市種類，相信有助吸引更多資金及帶動經濟氣氛。

財庫局昨在facebook稱，截至上月本港有逾143萬間本地公司及約1.5萬間非香港公司，但未提具體數字；翻查公司註冊處數字，本港截至1月有143.5萬間本地公司，其後略為下跌，截至3月有143.1萬間。財庫局又表示，新公司成立按月增約1.2萬間，較約7400間公司解散為多，淨增長約4600間，而上月淨增長為1039間；與此同時，4月提交破產呈請書及清盤呈請書的數字均錄得按月跌幅（詳見表）。財庫局又引述最新公布今年首季經濟數據，展望今年餘下時間應會錄得進一步增長，形容「經濟勢頭平穩向好，繼續注入新動力」。

中小企：月均60清盤屬高水平

早前公布的本港出口數據有增長，李兆波認為，出口表現佳受惠於內地經濟復蘇，未來發展視乎內地與其他國家政治佈局，但港元強勢加上利息高，仍不利消費及投資。他又說，金管局近期推出支援中小企措施，有助經營困難者「吊命」。

根據破產管理處數字，本港首4個月提交強制清盤呈請書數目介乎53至69份，較去年平均每月47份為多。香港中小型企業聯合會會長郭志華表示，月均60多份清盤呈請書屬相對高水平，而本港市面仍有不少待租舖位，反映中小企仍面臨嚴峻考驗，舉例新冠疫情期間生意較好的物流業，生意額較疫情時跌約七成。但他認為，非香港公司增加反映他們對本港的信心，料有助帶動對本地中小企產品及服務需求。

黃家和稱飲食業「漸有起色」

今年首季有約1123萬訪港旅客人次，較去年同期增1.5倍。旅遊界議員姚柏良形容，目前為止業界「穩守基本盤」，期望在政府積極舉辦盛事及會議下，暑假檔期可吸引更多遊客訪港。飲食業方面，餐飲聯業協會會長黃家和認為難逆轉港人北上習慣，但留意到近期本港飲食業「慢慢有起色」，相信隨着政府多舉辦盛事及招攬外資來港下，長遠有助提升業界生意額。