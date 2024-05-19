疫苗委倡增噴鼻流感疫苗護兒童

孔繁毅料雙高峰 非無縫銜接

孔繁毅昨在商台節目《政經星期六》稱，今年流感季節或出現「雙高峰」，H3及H1毒株「一個接住一個出現」，但預計冬季流感和夏季流感不會「無縫銜接」，H1感染高峰將於6月至7月回落，下一個流感爆發高峰將於8月至9月出現，主要流行H3，乙型流感個案亦有可能增加，但相信不如去年夏季流感嚴重。

孔認為，噴鼻式疫苗接種流程較針劑順利，更受兒童和家長歡迎，疫苗可預防疾病科學委員會已建議政府增購噴鼻式流感疫苗，未來將開會繼續商討，強調噴鼻式疫苗效用與針劑相若。他認同在兒童免疫接種紀錄（俗稱「針卡」）中列明要接種兩針流感疫苗，相信可提高兒童接種率。

KP.2新冠變異株可1傳15

破壞力弱 重症率低

新冠方面，本港污水監測檢測到新冠病毒變異株KP.2。孔稱KP.2和JN.1相似，前者目前佔約15%，預計一個月內將取代JN.1成為主流病毒株。他說，KP.2傳染力較高，一個病人可傳染14至15人，免疫逃逸特性更強，但病毒破壞力較弱，整體重症及死亡率較低，相信本港有足夠混合免疫力，不會引起嚴重疫情，但籲長者或有長期病患等高危者盡快接種XBB加強劑。