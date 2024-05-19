葉劉：經貿辦工作性質變 要留意仇華者「搞事」

外交特派員晤英總領事

就「任意拘捕」嚴正交涉

上月18日履新的外交部駐港公署特派員崔建春近日陸續會見各駐港領事，前日會見11名外國駐港總領事，包括英國駐港總領事戴偉紳。根據公署發文，雙方就中英關係、港英交流合作等交換意見。崔建春表示，近期英方任意拘捕及起訴中國公民、無理污衊特區政府，對此提出嚴正交涉，敦促英國駐港總領事館為香港繁榮穩定、中英關係健康穩定發展發揮建設作用。

對於英國的拘捕及檢控事件，葉劉淑儀表示從中可見英國國安法涵蓋面廣，認為英國需就指控交出堅實證據。她說，《基本法》列明經貿辦的對外工作，不認為立法會需再審視。

葉劉：外國領事也在蒐情報

英方表示，被控的經貿辦行政經理涉嫌安排另外兩名被告監視流亡分子及蒐集資料等，葉太早前說指控內容非經貿辦工作一部分，質疑英國國安法定義廣闊及模糊。她昨表示，以往駐倫敦經貿辦主要工作是游說國會議員、安排當地部長級官員訪港等，但現時官方交流減少，經貿辦工作性質已改變。

她說，現有「仇華」議員及香港流亡分子在當地「搞事」，不時推動針對香港的議案，甚至要求制裁，相信經貿辦一定要留意，「所謂搜集情報，就是留意這些發展」，而外國的駐港領事館都會留意本港發展，「難道本港通過法例，他們不做報告？」她續稱，外國駐港領事館都有蒐集情報，包括公開情報，例如透過電視節目、傳媒、網上消息等，「如果經貿辦做同類搜集工作，為什麼會犯法？我真的不明白」。