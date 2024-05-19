明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

金多寶變一年12次 部分獨中派億元 過去年約7次 議員：可谷投注做更多慈善

【明報專訊】每周攪珠3次的六合彩有新安排，日後每年或有更多「億元」六合彩頭獎得主誕生。香港賽馬會昨晚宣布，由周二（21日）起調整金多寶儲備安排，日後金多寶攪珠次數由每年約7次，逐漸增至最多12次，部分金多寶攪珠10元一注獨中，頭獎派彩可達1億元。有立法會議員表示，相信馬會增加金多寶攪珠次數及規模，可刺激投注額反彈，從而令獎券博彩稅和獎券基金撥款增加；亦有議員認為六合彩是時候可進一步改革。

馬會表示，為迎合市民對大型金多寶的需求，馬會獎券有限公司由周二（第58期攪珠）開始，將調整金多寶儲備安排，更多金額會撥入金多寶儲備，以增加攪珠次數及規模。六合彩每期頭獎獎金基金維持不少於800萬元，而各項獎金分配，包括頭、二、三獎分配比率，以及四至七獎固定獎金金額均維持不變。由於過去金多寶攪珠甚少同月舉行，故若每年12次，即可能是每月一次。

馬會：大部分收入用諸社會

馬會重申，六合彩派彩後絕大部分收入用諸社會，撥作獎券博彩稅及獎券基金金額分別佔投注額25%和15%；六合彩一直是獎券基金主要收入來源（其他經常收入包括車牌號碼拍賣和投資），用以資助眾多社福機構服務。根據紀錄，馬會每年舉行金多寶攪珠介乎5至7次，近兩年各6次，分別是新年、新春、復活節、暑期、中秋及萬聖節金多寶攪珠；而2010年曾舉行9次，除新春、復活節、端午、暑期、中秋及聖誕外，還有9月11日舉行六合彩35周年金多寶攪珠，以及在4月和5月舉行周二勁賞金多寶攪珠。

疫前六合彩投注增長已放緩

翻查資料，新冠疫情前六合彩投注額增長已放緩，每年度維持約80多億元，獎券博彩稅和獎券基金撥款分別逾20億和逾10億元左右。疫情期間曾暫停攪珠，令有關金額下跌，至上年度才回復至約疫前九成水平（見圖）。現時800萬元六合彩頭獎攪珠的投注額約3000多萬元，如有巨額派彩，以今年新春金多寶1.18億元頭獎攪珠為例，該期便有逾2.9億元投注額。

六合彩於1976年推出，至1982年引入金多寶彩池，1985年開始在農曆新年、端午及中秋節增設金多寶。

江玉歡料刺激賭風影響細

立法會議員梁文廣認為，馬會透過增加金多寶攪珠次數及規模，令投注額反彈，可謂無可厚非，因同時可令獎券博彩稅和獎券基金撥款增加，可在慈善方面支援更多有需要的人和團體。他希望馬會同時也可增撥資源，資助治療病態賭徒。

立法會議員江玉歡表示，馬會增加金多寶攪珠次數是好事，因內地福利及體育彩票早已盛行，本港六合彩相對賽馬及足球投注，賭博色彩較少，相信對刺激賭風影響不大。她認為馬會應檢討六合彩是否有改革空間，以提升吸引力。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞