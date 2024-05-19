金多寶變一年12次 部分獨中派億元 過去年約7次 議員：可谷投注做更多慈善

馬會表示，為迎合市民對大型金多寶的需求，馬會獎券有限公司由周二（第58期攪珠）開始，將調整金多寶儲備安排，更多金額會撥入金多寶儲備，以增加攪珠次數及規模。六合彩每期頭獎獎金基金維持不少於800萬元，而各項獎金分配，包括頭、二、三獎分配比率，以及四至七獎固定獎金金額均維持不變。由於過去金多寶攪珠甚少同月舉行，故若每年12次，即可能是每月一次。

馬會：大部分收入用諸社會

馬會重申，六合彩派彩後絕大部分收入用諸社會，撥作獎券博彩稅及獎券基金金額分別佔投注額25%和15%；六合彩一直是獎券基金主要收入來源（其他經常收入包括車牌號碼拍賣和投資），用以資助眾多社福機構服務。根據紀錄，馬會每年舉行金多寶攪珠介乎5至7次，近兩年各6次，分別是新年、新春、復活節、暑期、中秋及萬聖節金多寶攪珠；而2010年曾舉行9次，除新春、復活節、端午、暑期、中秋及聖誕外，還有9月11日舉行六合彩35周年金多寶攪珠，以及在4月和5月舉行周二勁賞金多寶攪珠。

疫前六合彩投注增長已放緩

翻查資料，新冠疫情前六合彩投注額增長已放緩，每年度維持約80多億元，獎券博彩稅和獎券基金撥款分別逾20億和逾10億元左右。疫情期間曾暫停攪珠，令有關金額下跌，至上年度才回復至約疫前九成水平（見圖）。現時800萬元六合彩頭獎攪珠的投注額約3000多萬元，如有巨額派彩，以今年新春金多寶1.18億元頭獎攪珠為例，該期便有逾2.9億元投注額。

六合彩於1976年推出，至1982年引入金多寶彩池，1985年開始在農曆新年、端午及中秋節增設金多寶。

江玉歡料刺激賭風影響細

立法會議員梁文廣認為，馬會透過增加金多寶攪珠次數及規模，令投注額反彈，可謂無可厚非，因同時可令獎券博彩稅和獎券基金撥款增加，可在慈善方面支援更多有需要的人和團體。他希望馬會同時也可增撥資源，資助治療病態賭徒。

立法會議員江玉歡表示，馬會增加金多寶攪珠次數是好事，因內地福利及體育彩票早已盛行，本港六合彩相對賽馬及足球投注，賭博色彩較少，相信對刺激賭風影響不大。她認為馬會應檢討六合彩是否有改革空間，以提升吸引力。

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