隊長：劉佩凝言聽計從 曾促「唔好講嘢」

【明報專訊】黃振強昨於辯方盤問下，同意涉嫌管理「育龍」眾籌Telegram頻道的女被告劉佩凝對他言聽計從，包括按黃的提議將他加為頻道管理員、收款後轉交予他等。辯方引述黃發信息着劉「唔好講嘢」，黃承認指示除他以外的人不要再發信息，因有人抹黑和斥罵劉，使劉一怒之下發布帶有情緒的說話，於是他嚴厲制止劉。辯方提出，黃早前稱於行動前曾致電劉兩次告知她殺警計劃，旨在擔任證人和誣揑劉以獲減刑；黃表示不同意。
第三被告「跪求」零用錢
黃：只屬開玩笑
第七被告劉佩凝的大律師馬維騉又提及屠龍小隊經濟拮据，當第三被告嚴文謙以信息向黃「跪求」零用錢，黃則回應不明白。黃昨供稱，自己與嚴文謙熟稔，對話屬輕鬆玩笑，又說較重視嚴。馬維騉質疑黃下注5萬元賭博之際，卻沒轉帳予他信任的嚴文謙。黃供稱，年輕人常用「跪求」字眼，重申他向軍師林銘皓、「老虎仔」和嚴文謙提供最多錢。馬維騉又質疑黃在「無損權益」口供提到劉使用Telegram帳號的日子明顯有錯，黃稱內容意思大致符合他的說法。
另外，在第二被告張銘裕的大律師姚本成補充盤問下，黃振強表示，張因為偕隊友到泰國旅行提早返港，故向黃索取機票費用，張亦要求其他資助。黃又說，張於2019年10月1日晚上在旺角警署欄杆突襲投擲貴價汽油彈，令他印象深刻；黃確認事隔4年才首次提及此事。