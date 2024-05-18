隊長：劉佩凝言聽計從 曾促「唔好講嘢」

第三被告「跪求」零用錢

黃：只屬開玩笑

第七被告劉佩凝的大律師馬維騉又提及屠龍小隊經濟拮据，當第三被告嚴文謙以信息向黃「跪求」零用錢，黃則回應不明白。黃昨供稱，自己與嚴文謙熟稔，對話屬輕鬆玩笑，又說較重視嚴。馬維騉質疑黃下注5萬元賭博之際，卻沒轉帳予他信任的嚴文謙。黃供稱，年輕人常用「跪求」字眼，重申他向軍師林銘皓、「老虎仔」和嚴文謙提供最多錢。馬維騉又質疑黃在「無損權益」口供提到劉使用Telegram帳號的日子明顯有錯，黃稱內容意思大致符合他的說法。

另外，在第二被告張銘裕的大律師姚本成補充盤問下，黃振強表示，張因為偕隊友到泰國旅行提早返港，故向黃索取機票費用，張亦要求其他資助。黃又說，張於2019年10月1日晚上在旺角警署欄杆突襲投擲貴價汽油彈，令他印象深刻；黃確認事隔4年才首次提及此事。

（反修例風暴）