被捕錄影會面 屠龍隊長：同謀主導殺警，為錢投其所好 昨稱由動武警提問 不記得有否威嚇送內地

因7‧21「公海群組」結識

已認罪的黃振強於2019年12月8日被捕遭警方使用武力，其後提供手機密碼。控方昨日播放他當晚與警方約98分鐘的錄影會面片段，黃當時稱不需律師陪同。有組織罪案及三合會調查科警員戴明德，根據黃與「鴻仔」（即吳智鴻）的Telegram信息逐一提問（見表）。黃形容吳身高一米七，年約23、24歲，戴眼鏡、留長髮至可紮辮，從事水喉工程，兩人因7．21元朗事件而在「公海群組」認識。

稱小隊「只想上鏡頭」驚死

黃在警員詢問下表示，吳智鴻給他援助金參與和理非的活動及請吃飯，他們也有通電話和見面；吳早在同年7月計劃殺警，告知他將取得軍火，並邀請他試槍，但他一直拖延和欺騙吳。黃提及，11月區選前有另一示威隊伍「V小隊」擬殺警，吳為免被誤會是該隊，不欲在區選前行動。同時，黃稱屠龍小隊只「想上鏡頭」和破壞中資店舖，黃認為吳資助小隊是想藉他們當「打手」殺警。吳在信息指已準備槍支及遙控引爆器，只欠炸彈，槍手另涉案候判故想盡快殺警。

當吳講到槍械，黃稱表面上回應「好正」，但僅是說笑及想取資助，他沒想到吳「嚟真」。黃又說「唔想掂呢啲嘢」，憂受軍火牽連並「擔驚受怕」，他擔心見到槍手容貌後會被「滅口」，於是敷衍吳。吳部署行動由屠龍小隊引警方到場，利用小炸彈嚇警員靠近大炸彈，有槍手在高處掃射。黃向吳提過不想槍手射傷小隊，因為他們「驚死」，吳建議「狗（警員）人分隔」就開槍。

辯方質疑掩飾證供矛盾

代表首被告張俊富的大律師李國輔表示，黃振強在錄影會面清晰說出涉案地點和糾正警員，而黃仍然維持在庭上說法稱當時狀態慌張混亂，旨在掩飾證供有矛盾，藉此欺騙陪審團；黃振強否認。李引述黃投訴過有警員威嚇他，指「你信唔信8．31有死人，掟晒上挪亞方舟呀，掟埋你上去呀，可以送你返上大陸，你大陸仔吖嘛，你大陸係咪有親戚？」黃回答不記得，但承認戴明德是對他動武的警員之一。審訊下周一（20日）續。

【案件編號：HCCC 164/22、255/23】

（反修例風暴）