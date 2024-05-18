屯院48分鐘治急性中風 10年快四成

治療團隊集合急症科、神經內科、神經外科、放射科及麻醉科等醫護及專職醫療人員，2017年將24小時靜脈溶栓治療推至整個聯網，為首個推展有關服務的聯網，後於2021年以聯網模式展開24小時動脈取栓服務。過去10年，團隊分別為1670人及465人提供溶栓治療和取栓手術，2023/24年度有244名急性中風病人接受溶栓治療，佔同類病人15.5%，比率高於澳洲、英國等。

屯門醫院今年病人由到院至接受溶栓治療，平均花48分鐘，最快個案為23分鐘，少於國際標準的1小時。屯門醫院放射科顧問醫生蕭志偉指出，溶栓手術的黃金治療期為3小時，團隊接獲消防處通報後，會將懷疑中風個案即時送往急救房（R房），跨專科團隊將會診，包括臨牀評估、安排電腦掃描檢查以至與家屬溝通等。

受惠病人增 嚴重者復原更快

團隊2018年起採用灌注掃描、人工智能等技術，篩選合適病人做取栓手術。蕭志偉表示，取栓手術傳統黃金治療期為6小時，2018年起他們為病發逾6小時的病人安排腦部掃描，分析壞死組織和缺血組織比例，壞死組織較少的病人可獲安排做取栓手術，現時病發16小時內的中風病人亦有機會做手術，故有更多人受惠。

蕭指出，2023/24年度有121名急性中風病人獲安排取栓，而10年前僅為10人，另外三分之一做取栓手術的病人發病時間超過6小時；2022/23年度37％嚴重中風病人在取栓手術後90天能自理及步行，2014/15年度比率只有20％。團隊稱會將有關經驗分享給其他聯網。

另外醫管局表示，2025至2026年將於屯門醫院設立精神系統疾病綜合醫療中心，發展一站式神經醫學綜合服務。