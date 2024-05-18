明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

屯院48分鐘治急性中風 10年快四成

【明報專訊】新界西醫院聯網10年前成立急性中風綜合治療團隊，提供24小時全天候急救中風服務，本年度獲頒傑出團隊獎。2018年起，團隊結合「灌注影像掃描」和人工智能等技術，篩查適合做「取栓手術」的病人，令更多病人受惠，並透過院前中風通報等跨專科及部門合作，縮短救治時間，今年屯門醫院中風病人自到院至完成溶栓治療平均需時48分鐘，較10年前縮短逾四成。

治療團隊集合急症科、神經內科、神經外科、放射科及麻醉科等醫護及專職醫療人員，2017年將24小時靜脈溶栓治療推至整個聯網，為首個推展有關服務的聯網，後於2021年以聯網模式展開24小時動脈取栓服務。過去10年，團隊分別為1670人及465人提供溶栓治療和取栓手術，2023/24年度有244名急性中風病人接受溶栓治療，佔同類病人15.5%，比率高於澳洲、英國等。

屯門醫院今年病人由到院至接受溶栓治療，平均花48分鐘，最快個案為23分鐘，少於國際標準的1小時。屯門醫院放射科顧問醫生蕭志偉指出，溶栓手術的黃金治療期為3小時，團隊接獲消防處通報後，會將懷疑中風個案即時送往急救房（R房），跨專科團隊將會診，包括臨牀評估、安排電腦掃描檢查以至與家屬溝通等。

受惠病人增 嚴重者復原更快

團隊2018年起採用灌注掃描、人工智能等技術，篩選合適病人做取栓手術。蕭志偉表示，取栓手術傳統黃金治療期為6小時，2018年起他們為病發逾6小時的病人安排腦部掃描，分析壞死組織和缺血組織比例，壞死組織較少的病人可獲安排做取栓手術，現時病發16小時內的中風病人亦有機會做手術，故有更多人受惠。

蕭指出，2023/24年度有121名急性中風病人獲安排取栓，而10年前僅為10人，另外三分之一做取栓手術的病人發病時間超過6小時；2022/23年度37％嚴重中風病人在取栓手術後90天能自理及步行，2014/15年度比率只有20％。團隊稱會將有關經驗分享給其他聯網。

另外醫管局表示，2025至2026年將於屯門醫院設立精神系統疾病綜合醫療中心，發展一站式神經醫學綜合服務。

上 / 下一篇新聞

的士業放蛇舉報Uber 警列投訴未拘人 運署擬年中與業界交流規管政策
的士業放蛇舉報Uber 警列投訴未拘人 運署擬年中與業界交流規管政策
首季GDP升2.7% 維持全年增長預測
首季GDP升2.7% 維持全年增長預測
工程公司奧雅納墮深偽騙案 港分部遭冒牌高層呃2億
工程公司奧雅納墮深偽騙案 港分部遭冒牌高層呃2億
刀襲男同學女生提堂 校方：兩人無爭執紀錄
刀襲男同學女生提堂 校方：兩人無爭執紀錄
【日月掠影】2022年5月20日：政府谷針 疫苗通行證掀爭議
【日月掠影】2022年5月20日：政府谷針 疫苗通行證掀爭議
瞞職騙貸2600萬 「海港sir」囚6年半 求情稱勢失物業 官：貢獻社會持續還款減刑
瞞職騙貸2600萬 「海港sir」囚6年半 求情稱勢失物業 官：貢獻社會持續還款減刑
抑鬱離婚曾萌死念 反修例為警方發聲
抑鬱離婚曾萌死念 反修例為警方發聲
還押15月 蔡天鳳前家姑20萬元保釋
還押15月 蔡天鳳前家姑20萬元保釋
證人：詹培忠着小心處理「買賣殼」簽署
證人：詹培忠着小心處理「買賣殼」簽署
辯方質疑警「指導」張劍虹
辯方質疑警「指導」張劍虹
男子控裝修收賄 揭律師妻涉洗錢
男子控裝修收賄 揭律師妻涉洗錢
首批10中小學外評總結公開 兩校需改善國安教育
首批10中小學外評總結公開 兩校需改善國安教育
棚工飛墮7米 下半身一度麻痹 另地盤工開會暈倒 腦出血危殆
棚工飛墮7米 下半身一度麻痹 另地盤工開會暈倒 腦出血危殆
去年中學實驗室201宗意外 逾八成灼燙割傷
去年中學實驗室201宗意外 逾八成灼燙割傷
保安局副秘掌新聞處 廖李可期「23條幕後功臣」 曾函外媒駁斥
保安局副秘掌新聞處 廖李可期「23條幕後功臣」 曾函外媒駁斥
政府致函其他網絡平台 提遵守《願榮光》禁制令
政府致函其他網絡平台 提遵守《願榮光》禁制令
YouTube封台媒紀錄片 記協：或求法庭釐清豁免否
YouTube封台媒紀錄片 記協：或求法庭釐清豁免否
街頭飛髮歌舞表演 流行共響節匯新興文化
街頭飛髮歌舞表演 流行共響節匯新興文化
創科基金128億撥兩項目
創科基金128億撥兩項目
測量學會倡劏房最小100呎
測量學會倡劏房最小100呎
中風年輕化 屯院醫憶罕見病例 15歲女整牙掀心炎 急性中風入院
中風年輕化 屯院醫憶罕見病例 15歲女整牙掀心炎 急性中風入院
被捕錄影會面 屠龍隊長：同謀主導殺警，為錢投其所好 昨稱由動武警提問 不記得有否威嚇送內地
被捕錄影會面 屠龍隊長：同謀主導殺警，為錢投其所好 昨稱由動武警提問 不記得有否威嚇送內地
隊長：劉佩凝言聽計從 曾促「唔好講嘢」
隊長：劉佩凝言聽計從 曾促「唔好講嘢」
分流後西隧車龍逼近紅隧 林世雄稱見效 蒐一年數據後檢視收費
分流後西隧車龍逼近紅隧 林世雄稱見效 蒐一年數據後檢視收費
指虐兒「嚴重傷害」門檻高 兒童權利會倡傷口深已須舉報
指虐兒「嚴重傷害」門檻高 兒童權利會倡傷口深已須舉報
貨車司機工場搬貨暈倒
貨車司機工場搬貨暈倒
九市速遞：城大東莞招120生 畢業可獲港學位
九市速遞：城大東莞招120生 畢業可獲港學位
九市速遞：港車北上10個月 發牌9萬
九市速遞：港車北上10個月 發牌9萬
九市速遞：穗首出土暴龍超科化石 地盤發現
九市速遞：穗首出土暴龍超科化石 地盤發現
九市速遞：深圳5口岸免稅品 微信可格價
九市速遞：深圳5口岸免稅品 微信可格價
九市速遞：橫琴「澳門新街坊」撤買家揸樓限制
九市速遞：橫琴「澳門新街坊」撤買家揸樓限制
灣區手記：廁所博物館 ／文：尚東美
灣區手記：廁所博物館 ／文：尚東美
【Emily】3常秘退休 高官大執位
【Emily】3常秘退休 高官大執位
【Emily】報業公會頒獎禮 明報12獎
【Emily】報業公會頒獎禮 明報12獎
【Emily】海防館改為「抗戰海防館」
【Emily】海防館改為「抗戰海防館」
【Emily】離島區會商推特色郊遊 倡南丫做試點
【Emily】離島區會商推特色郊遊 倡南丫做試點