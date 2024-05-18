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港聞

港聞二

中風年輕化 屯院醫憶罕見病例 15歲女整牙掀心炎 急性中風入院

【明報專訊】港人中風呈年輕化趨勢，屯門醫院放射科顧問醫生蕭志偉指出，年齡介乎30至40歲的中風病人增多，並透露治療過最年輕的中風病人只有15歲，該少女約兩三年前「整牙」做口腔手術，其後出現「心瓣發炎」，並引致急性中風入院接受取栓手術，分析病人是「有血塊由心臟彈到個腦」引致中風，形容個案罕見。有牙醫稱會事先查詢病人病史，倘有心臟病相關病史，病人要先服用抗生素，才做口腔治療。

蕭志偉表示，一般而言兒童中風的成因不同於成人，多數為血管病變，不適用於取栓手術，但該15歲少女是因為有血塊阻塞腦部血管，因此適合取栓；該病人手術後情况改善，其被送至葛量洪醫院接受心臟手術。蕭強調，類似的兒童中風個案不常見，最重要是找到病因，提供最合適治療。

口腔菌或循血入心

牙醫：治療前問病史

牙醫學會卸任會長王志偉說，曾聽聞有曾患心臟疾病的病人在洗牙或剝牙治療後出現「感染性心內膜炎」。他解釋，口腔有大量細菌，曾患心瘤、做過心臟手術等病史病人，在接受洗牙、剝牙等「見血」治療時，口腔細菌有可能經血流積聚在心臟，引發「感染性心內膜炎（Infective endocarditis）」，積聚的細菌或會連同血塊阻塞腦部血管，引發缺血性中風。

55歲以下急性中風病人增

元兇「三高」或心臟問題

他又說，牙醫會事先查詢病人病史，並讓有相關病史的服用抗生素，方再做口腔治療。

蕭志偉為新界西醫院聯網急性中風綜合治療團隊成員，團隊獲頒本年度醫管局傑出團隊獎（見另稿）。他提到，近年55歲以下的急性中風病人增多，約佔一兩成，多數年輕中風病人有「三高」或心臟問題，呼籲市民提高對中風認識和警覺。

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