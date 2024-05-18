測量學會倡劏房最小100呎

標準太高「好心做壞事」

「中庸之道」料影響3萬人

考慮到實用等因素，學會建議劏房內部連廚房及廁所，最低淨面積應為100平方呎，以劏房圍封牆或柱內部分計算。被問到若一家四口居於百多呎劏房是否人道，學會會長林家輝表示，早年有調查指面積77平方呎或以下的單位佔全港劏房約兩成，現時同類劏房可能更多，認為100呎屬「中庸之道」，若準則過高將牽涉大量單位，亦難以執法。

倡窗戶最小0.8平方米

另外，針對火警逃生途徑，測量師學會倡劏房共用走廊及大門淨闊度不少於850毫米、共用走廊高度最少兩米，以及共用走廊分隔牆需具最少一小時耐火時效等。通風及照明方面，學會建議可開啟窗戶面積最小為0.8平方米，窗戶可面向後巷及光井，惟光井地面應設出入口，亦要確保無違例搭建物遮擋。

林家輝認為學會建議標準「不算太高」，僅屬必須，涉及人命和衛生。林認為劏房業主有能力分間單位出租牟利，就應該遵守規則。他亦相信業主有足夠能力支付改動工程的費用。

測量師學會建築政策小組主席謝志堅說，相關建議已考慮施工難度，舉例在牆身加設防火板即可滿足耐火結構要求，又稱消防設備普遍可在市場買到，視乎劏房面積和工程改動範圍，相信工程成本約數萬元。