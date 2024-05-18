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港聞二

測量學會倡劏房最小100呎

【明報專訊】政府去年10月成立「解決劏房問題」工作組，冀為劏房居住環境設定最低標準。測量師學會前日（16日）向工作組遞交建議書，提出劏房淨面積不應小於100平方呎，沒訂定最低人均居住面積，另倡就防火設備、通風照明等方面設最低標準要求。學會表示，100平方呎標準為「中庸之道」，估計全港約11萬劏房單位超過三成不達標，影響逾3萬人，認為標準太高或會「好心做壞事」，令大量劏房戶失去居所。

標準太高「好心做壞事」

「中庸之道」料影響3萬人

考慮到實用等因素，學會建議劏房內部連廚房及廁所，最低淨面積應為100平方呎，以劏房圍封牆或柱內部分計算。被問到若一家四口居於百多呎劏房是否人道，學會會長林家輝表示，早年有調查指面積77平方呎或以下的單位佔全港劏房約兩成，現時同類劏房可能更多，認為100呎屬「中庸之道」，若準則過高將牽涉大量單位，亦難以執法。

倡窗戶最小0.8平方米

另外，針對火警逃生途徑，測量師學會倡劏房共用走廊及大門淨闊度不少於850毫米、共用走廊高度最少兩米，以及共用走廊分隔牆需具最少一小時耐火時效等。通風及照明方面，學會建議可開啟窗戶面積最小為0.8平方米，窗戶可面向後巷及光井，惟光井地面應設出入口，亦要確保無違例搭建物遮擋。

林家輝認為學會建議標準「不算太高」，僅屬必須，涉及人命和衛生。林認為劏房業主有能力分間單位出租牟利，就應該遵守規則。他亦相信業主有足夠能力支付改動工程的費用。

測量師學會建築政策小組主席謝志堅說，相關建議已考慮施工難度，舉例在牆身加設防火板即可滿足耐火結構要求，又稱消防設備普遍可在市場買到，視乎劏房面積和工程改動範圍，相信工程成本約數萬元。

相關字詞﹕謝志堅 林家輝 最低標準 測量師學會 劏房

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