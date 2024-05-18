明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

創科基金128億撥兩項目

【明報專訊】立法會財務委員會昨日通過創新及科技基金下「微電子研發院」及「新型工業加速計劃」項目，分別批出約28.4億及100億元的撥款申請。當時討論到採購「中試線」設備時，有立法會議員關注部分零件會否受國際政治因素遭禁運，當局表示，相關儀器和關鍵原材料目前不受限制，而且內地亦可生產大部分設備，但強調需要盡快購置相關器材。

議員憂零件遭禁運

當局稱盡快購置

「微電子研發院」專責第三代半導體晶片技術，預計下年底安裝中試線設置。實政圓桌議員田北辰關注，美國年底大選會否令兩條中試線零件，如「光刻機」等遭禁運，創新科技及工業局長孫東回應表示，第三代半導體儀器設備及關鍵原材料，不受其他國家制裁，強調「盡快撥款，盡快購買」。創新科技署組長（特別職務）陳正豪則表示，目前3間「光刻機」供應商沒禁運限制，惟不確認供應會否受美國大選後影響，亦稱需盡早購買。對於內地沒有生產光刻機，孫東稱「時間站在中國這邊」，內地正加快研發，對中國生產的設備有信心。

至於另一項獲批撥款的「新型工業加速計劃」，以 1：2（政府：公司）配對形式，資助從事生命健康科技、人工智能與數據科學、先進製造與新能源科技企業在港設新智能生產設施。

孫東表示，未來新型工業產值佔GDP比例增長至5%的目標艱巨，不能指望只是靠100億元撥款就能達到，但資助金額展示政府支持發展創科的態度，希望該些獲資助企業將來可每年產出數百億元，甚至1000多億元產值，以推動約1%的GDP。

相關字詞﹕孫東 新型工業加速計劃 微電子研發院 財委會

上 / 下一篇新聞

的士業放蛇舉報Uber 警列投訴未拘人 運署擬年中與業界交流規管政策
的士業放蛇舉報Uber 警列投訴未拘人 運署擬年中與業界交流規管政策
首季GDP升2.7% 維持全年增長預測
首季GDP升2.7% 維持全年增長預測
工程公司奧雅納墮深偽騙案 港分部遭冒牌高層呃2億
工程公司奧雅納墮深偽騙案 港分部遭冒牌高層呃2億
刀襲男同學女生提堂 校方：兩人無爭執紀錄
刀襲男同學女生提堂 校方：兩人無爭執紀錄
【日月掠影】2022年5月20日：政府谷針 疫苗通行證掀爭議
【日月掠影】2022年5月20日：政府谷針 疫苗通行證掀爭議
瞞職騙貸2600萬 「海港sir」囚6年半 求情稱勢失物業 官：貢獻社會持續還款減刑
瞞職騙貸2600萬 「海港sir」囚6年半 求情稱勢失物業 官：貢獻社會持續還款減刑
抑鬱離婚曾萌死念 反修例為警方發聲
抑鬱離婚曾萌死念 反修例為警方發聲
還押15月 蔡天鳳前家姑20萬元保釋
還押15月 蔡天鳳前家姑20萬元保釋
證人：詹培忠着小心處理「買賣殼」簽署
證人：詹培忠着小心處理「買賣殼」簽署
辯方質疑警「指導」張劍虹
辯方質疑警「指導」張劍虹
男子控裝修收賄 揭律師妻涉洗錢
男子控裝修收賄 揭律師妻涉洗錢
首批10中小學外評總結公開 兩校需改善國安教育
首批10中小學外評總結公開 兩校需改善國安教育
棚工飛墮7米 下半身一度麻痹 另地盤工開會暈倒 腦出血危殆
棚工飛墮7米 下半身一度麻痹 另地盤工開會暈倒 腦出血危殆
去年中學實驗室201宗意外 逾八成灼燙割傷
去年中學實驗室201宗意外 逾八成灼燙割傷
保安局副秘掌新聞處 廖李可期「23條幕後功臣」 曾函外媒駁斥
保安局副秘掌新聞處 廖李可期「23條幕後功臣」 曾函外媒駁斥
政府致函其他網絡平台 提遵守《願榮光》禁制令
政府致函其他網絡平台 提遵守《願榮光》禁制令
YouTube封台媒紀錄片 記協：或求法庭釐清豁免否
YouTube封台媒紀錄片 記協：或求法庭釐清豁免否
街頭飛髮歌舞表演 流行共響節匯新興文化
街頭飛髮歌舞表演 流行共響節匯新興文化
測量學會倡劏房最小100呎
測量學會倡劏房最小100呎
中風年輕化 屯院醫憶罕見病例 15歲女整牙掀心炎 急性中風入院
中風年輕化 屯院醫憶罕見病例 15歲女整牙掀心炎 急性中風入院
屯院48分鐘治急性中風 10年快四成
屯院48分鐘治急性中風 10年快四成
被捕錄影會面 屠龍隊長：同謀主導殺警，為錢投其所好 昨稱由動武警提問 不記得有否威嚇送內地
被捕錄影會面 屠龍隊長：同謀主導殺警，為錢投其所好 昨稱由動武警提問 不記得有否威嚇送內地
隊長：劉佩凝言聽計從 曾促「唔好講嘢」
隊長：劉佩凝言聽計從 曾促「唔好講嘢」
分流後西隧車龍逼近紅隧 林世雄稱見效 蒐一年數據後檢視收費
分流後西隧車龍逼近紅隧 林世雄稱見效 蒐一年數據後檢視收費
指虐兒「嚴重傷害」門檻高 兒童權利會倡傷口深已須舉報
指虐兒「嚴重傷害」門檻高 兒童權利會倡傷口深已須舉報
貨車司機工場搬貨暈倒
貨車司機工場搬貨暈倒
九市速遞：城大東莞招120生 畢業可獲港學位
九市速遞：城大東莞招120生 畢業可獲港學位
九市速遞：港車北上10個月 發牌9萬
九市速遞：港車北上10個月 發牌9萬
九市速遞：穗首出土暴龍超科化石 地盤發現
九市速遞：穗首出土暴龍超科化石 地盤發現
九市速遞：深圳5口岸免稅品 微信可格價
九市速遞：深圳5口岸免稅品 微信可格價
九市速遞：橫琴「澳門新街坊」撤買家揸樓限制
九市速遞：橫琴「澳門新街坊」撤買家揸樓限制
灣區手記：廁所博物館 ／文：尚東美
灣區手記：廁所博物館 ／文：尚東美
【Emily】3常秘退休 高官大執位
【Emily】3常秘退休 高官大執位
【Emily】報業公會頒獎禮 明報12獎
【Emily】報業公會頒獎禮 明報12獎
【Emily】海防館改為「抗戰海防館」
【Emily】海防館改為「抗戰海防館」
【Emily】離島區會商推特色郊遊 倡南丫做試點
【Emily】離島區會商推特色郊遊 倡南丫做試點