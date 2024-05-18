創科基金128億撥兩項目

議員憂零件遭禁運

當局稱盡快購置

「微電子研發院」專責第三代半導體晶片技術，預計下年底安裝中試線設置。實政圓桌議員田北辰關注，美國年底大選會否令兩條中試線零件，如「光刻機」等遭禁運，創新科技及工業局長孫東回應表示，第三代半導體儀器設備及關鍵原材料，不受其他國家制裁，強調「盡快撥款，盡快購買」。創新科技署組長（特別職務）陳正豪則表示，目前3間「光刻機」供應商沒禁運限制，惟不確認供應會否受美國大選後影響，亦稱需盡早購買。對於內地沒有生產光刻機，孫東稱「時間站在中國這邊」，內地正加快研發，對中國生產的設備有信心。

至於另一項獲批撥款的「新型工業加速計劃」，以 1：2（政府：公司）配對形式，資助從事生命健康科技、人工智能與數據科學、先進製造與新能源科技企業在港設新智能生產設施。

孫東表示，未來新型工業產值佔GDP比例增長至5%的目標艱巨，不能指望只是靠100億元撥款就能達到，但資助金額展示政府支持發展創科的態度，希望該些獲資助企業將來可每年產出數百億元，甚至1000多億元產值，以推動約1%的GDP。