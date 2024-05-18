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YouTube封台媒紀錄片 記協：或求法庭釐清豁免否

【明報專訊】在上訴庭臨時禁制令涵蓋32條《願榮光歸香港》各版本的YouTube片段，包括台灣公共廣播機構公視的紀錄片《藝術很有事》一集「榮光燦爛」。記協稱正諮詢法律意見，尋求向法庭釐清新聞或紀錄片是否與禁制令禁止行為有關，還是可在禁制令中將之剔除。記協目前未有最後決定。公視《藝術很有事》團隊回應說，為保護受訪者，不希望再起波瀾，不便回應。

公視「榮光燦爛」在2020年播出，訪問《願榮光》背後創作者的創作歷程，包括多個不同版本的《願榮光》演奏版。節目全長28分鐘，在上訴庭禁制令中特別提及約7分45秒大部分為《願榮光》一曲演奏，當中有40多秒是純音樂及創作人解釋將「光復香港」一詞融入歌詞中。YouTube最終將整個節目在香港屏蔽。

記協主席陳朗昇說，禁制令是否應限制紀錄片，認為可以斟酌，並說有考慮是否致函法庭，要求釐清與禁制令禁止行為無關的個別新聞片段或紀錄片是否可剔除，並由法庭提供方向。雖然禁制令容許受禁片段作新聞報道或學術用途，他解釋，若最後大部分網絡平台將紀錄片或新聞片段下架，根本不存在用作新聞或學術目的，豁免本身不完全、不完備。

他表示正諮詢法律意見，是否可在32條片段中剔除公視紀錄片，但初步意見認為法庭已批出禁制令，成功機會不大。

願榮光團隊教避限制瀏覽

另外，YouTube將32條《願榮光》片段在香港區限制瀏覽後，創作《願榮光》的團隊Dgx在社交網站教授更改YouTube設定後在港瀏覽受禁的32首段片段，疑是規避YouTube限制。本報昨向律政司查詢做法會否違反禁制令，正待回覆。

相關字詞﹕記協 台灣公視 願榮光歸香港

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