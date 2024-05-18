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港聞

港聞二

政府致函其他網絡平台 提遵守《願榮光》禁制令

【明報專訊】美國影片平台YouTube早前公開表示將遵守香港上訴庭臨時禁制令，限制在本港不能瀏覽部分《願榮光歸香港》影片。據本報了解，政府資訊科技總監黃志光近日曾致函其他科技公司或網絡平台，提醒須遵守臨時禁制令。資科辦回覆查詢時證實，黃志光曾就臨時禁制令通知「網上音樂分享平台及討論平台」等持份者，「向他們提供了禁制令及上訴庭的判辭的副本」。資科辦回覆時未披露發信的公司名單或數量。科技公司Meta、蘋果香港、音樂串流平台Spotify等截稿前未回覆查詢。

YouTube創辦人:需遵當地法

另一邊廂，YouTube在港屏蔽《願榮光歸香港》影片做法在美國引起爭議。YouTube創辦人陳士駿(圖）向本報說，個人相信任何跨國公司都要遵從其所在運作的國家或地區規定。他舉例，如果美國規定禁止暴力或裸露片段，或泰國禁止褻瀆王室，若YouTube想繼續在這些地方運作，便須遵守規定，「相同的做法也切合YouTube如何在香港運作」。離開YouTube多年的陳士駿強調只是個人意見，不代表YouTube或Google。

除YouTube外，多個社交媒體平台仍可搜尋到《願榮光》片段。資科辦表示，黃志光曾就臨時禁制令通知持份者，「以確保相關網上平台了解臨時禁制令的內容及遵守經營當地的法規」。 本報向資科辦查詢黃在信中有否具體指稱科技平台或社交網絡違反法律或臨時禁制令，資科辦稱沒有進一步補充。

美政界批YouTube屈服

不過，美國部分政界質疑YouTube做法。美國國會及行政當局中國委員會及眾議院中國問題委員會均批評YouTube屈服港府或北京，前者稱會進一步打擊香港言論自由；後者則說美國科技公司應維護言論自由。

英NGO：可循法律挑戰禁令

監察言論自由的英國非政府組織「第十九條組織」（Article 19）亞洲數碼主任Michael Caster也質疑，上訴庭臨時禁制令不符合國際人權法，指聯合國《工商企業與人權指導原則》呼籲公司盡可能站在國際人權法的一邊，他稱Google及任何受影響公司循可行法律途徑挑戰臨時禁制令。

明報記者 林勵

相關字詞﹕願榮光歸香港 陳士駿

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