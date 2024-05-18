保安局副秘掌新聞處 廖李可期「23條幕後功臣」 曾函外媒駁斥

報業公會70周年致辭

李：傳媒評論「唱衰」分別大

廖李可期經歷兩代保安局，包括由現任特首李家超，以及保安局長鄧炳強管治的保安局。她在1990年8月加入政府曾於多個決策局及部門工作，包括前中央政策組、政務司長辦公室及公務員事務局等。

另外，香港報業公會昨舉行70周年會慶午宴2023年香港最佳新聞獎頒獎典禮，特首李家超致辭表示，新聞界必須恪守職業道德，提供準確全面的資訊及中肯而不偏不倚的報道。

籲恪守新聞道德 中肯報道

他稱，傳媒可提出問題及評論，但認為提出問題和挑撥矛盾有分別，而評論和「唱衰」的分別更大，稱「這是用心良好還是用心不良的分別，是用心建設還是用心破壞的分別，是為社會利益還是為私下利益的分別」。

李家超表示，專業新聞從業員的報道、相片及短片，可讓市民了解世界、國家和本港大小事，幫助市民多加認識政府施政；政府亦可通過相關資訊了解市民看法，評估市民對新政策反應，而香港經濟正值發展新產業、新業態的轉型期，此時更需要新聞專業的力量，將香港的機遇和實况傳播開去。

李認為新聞業界有重大社會責任，故支持報業公會推動新聞高質量發展，亦期望本港傳媒業界自立自強，合力推動香港不斷進步，為社會營造積極、進取氛圍，共同弘揚以愛國愛港為核心、與「一國兩制」方針相適應的主流價值觀。