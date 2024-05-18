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港聞

港聞二

棚工飛墮7米 下半身一度麻痹 另地盤工開會暈倒 腦出血危殆

【明報專訊】昨日本港發生兩宗地盤事故，啟德一名工人拆棚期間突飛墮近7米倒地，一度動彈不得，送院時清醒，至昨晚情况嚴重。另外將軍澳一名總承建商員工於地盤開會期間突然暈倒，送院搶救，初步診斷或患有腦出血，至昨晚情况危殆。

墮地現場遺安全帶

昨早11時許，啟德承豐道一地盤發生工業意外，一名50歲外籍男工人疑意外從約6米高棚架墮下，跌落約1米深地窿，同事發現立即報警，救援人員接報到場將事主救起。事主腰部扭傷及右手受傷，下半身麻痹，清醒由救護車送往伊利沙伯醫院。現場留下一條疑屬於事主的安全帶，勞工處派員到場跟進。

地盤承建商協興建築表示，昨日啟德一個地盤的工人在拆棚架期間不慎踏空跌倒，受傷送院，經治理後已無大礙，昨晚留院觀察。勞工處表示已知悉事件，並已展開調查。

另外，昨午3時許，警方接報指一名46歲姓劉男子突然在將軍澳百勝角路11號工地暈倒，由同事發現報警，事主昏迷送往將軍澳醫院。據悉，事主非上址工人，沒有身體病紀錄，暈倒原因仍在調查。案件列作有人暈倒。

建築署回覆稱，昨午約3時，將軍澳中醫醫院及政府中藥檢測中心發展項目地盤總承建商一名員工於會議期間暈倒。該名員工由救護車送院診治。總承建商已派人到醫院協助事主及其家屬。

現場所見，地盤總承建商為中國建築。勞工處回覆稱正了解事件。

相關字詞﹕工傷

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