首批10中小學外評總結公開 兩校需改善國安教育

教育局表示，為配合2022年《施政報告》公布強化校本管理，教育局推行「優化學校發展與問責架構」，提高公帑資助學校人員對教育質素的問責精神，落實以全校參與模式完善國民教育。教育局稱，外評報告內容包括校情、學校特色、學校重點工作的主要優點，以及外評隊伍給予學校的改善建議，而因各校情况不同，不宜以此比較。教育局又稱，若學校選擇公開全份外評報告，該局網頁亦會有相關的標示。

3校總結章節提國民國安教育

教育局網頁上載10間學校的外評報告總結章節，每校均有讚賞的內容，而末段會提及「自我完善，促進學校持續發展」的建議。10份報告中，至少有3份提及國民教育及國安教育。其中荃灣官立小學的外評建議學校須加緊步伐推展STEAM教育、國民教育及國安教育等課程重點；明愛樂群學校則需加強協作，以整體規劃及共同落實國家安全教育、STEAM教育等。

津中議會：不認為會有壓力

津貼中學議會主席李伊瑩校長說，以往學校也有向家長等持份者公布外評內容，對教育局公開外評資料持開放態度。她稱，就算辦得多好的學校，亦一定有進步空間，學校會抱有持續進步的心態，不認為公開報告會對學校構成壓力。李伊瑩也曾參與外評員工作，教育局人員會聯同業界外評員，每隔幾年到學校評核，了解學校行政、教學、課程、學生學習情况，然後撰寫報告列出學校優點，並提出可改善的地方。

朱國強：免誤會未改善 應定時下架

立法會教育界議員朱國強歡迎教育局公開外評資料，認為可增加學校透明度、體現問責精神。不過，朱稱10間學校均在年初完成外評，但當局未列出外評的具體時間，未能反映學校最新情况，令外界誤會學校仍未完善，建議當局應設定合理年限，定期把發表多時的外評報告總結章節下架。