辯方質疑警「指導」張劍虹

國安處偵緝警署警長黎國勇（音譯）昨日繼續出庭作供，辯方大律師關文渭展示一系列文件，包括警方調查報告。在黎國勇避席下，辯方表示正向懲教署索取黎探望張劍虹的資料，希望押後聆訊，待取得資料再盤問黎。辯方稱會爭議黎多次和控方從犯證人見面和談論證供，屬訓練和指導證人。

法官杜麗冰質疑，辯方沒向證人指出辯方案情，除非指控警員脅迫證人、證人編造證供等，否則未必對辯方有利。法官李運騰則指，辯方曾就警員和陳梓華會面逾65小時作盤問，但沒使用指導證人等字眼。辯方指常人未必明白指導證人的概念，李運騰反駁稱陳梓華持法律碩士學位，能明白法律概念。

法庭禁報「保護證人計劃」資料

中午休庭後，法庭應控辯雙方申請頒下禁止報道令，稱基於本案情况，為保障公眾利益，並避免對本案法律程序構成任何實質風險，法庭禁止報章及傳播媒體以任何方式透露、發布或報道聆訊中任何可能導致關於參與者、或曾是參與者、或曾被考慮納入任何「保護證人計劃」之人的身分，或所在地點的資料、或危害此人安全的資料。違反命令者被視作藐視法庭，可能判監或罰款。

【案件編號：HCCC 51/22】

明報記者

（黎智英案）