證人：詹培忠着小心處理「買賣殼」簽署

馬的前下屬獲控方的免予起訴書，以匿名X作供。X表示他在1980至1990年代從事證券行分析員及經紀，其後一度移民海外，回流後於2013年獲友人介紹，稱馬有意聘用熟悉香港融資的人，X遂受聘。

稱空殼公司售價僅包裝「任你喊」

X指，當時馬希望買入香港上市的空殼公司。2013年7月，馬與詹培忠在文華東方酒店的咖啡廳見面，X陪同出席。X早年見過詹，稱詹是財經界名人，當時詹指他手上有兩間空殼公司可賣，其一就是亞洲資源控股有限公司，開價3.2億元。及後詹劍崙前往內地與馬見面，他們一同前往潮州，其間詹劍崙提出透過發新股及可換股債券給馬，馬將該些債券換成股票後，可獲得「亞洲資源」超過七成股權。雙方遂就「殼價」討價還價。

法官詢問為何要交易七成股權，因為X曾提到獲得51%股權等於掌握公司的「絕對控制權」，如公司較少大股東、較多散戶，兩三成股權足以控制公司。X解釋，空殼公司的售價只是「包裝」、「任你喊（價）」，例如某公司市值10億元，賣三成股權，與另一公司市值4億元，但要求賣七成股權，兩者售價同約3億元。

同月22日，馬向公司高層表示「阿叔應承賣上市公司」並拿出一份買賣協議的文件；X指行內人習慣以「阿叔」稱呼詹培忠。就買賣協議，X憶述詹培忠曾提到要小心處理「買賣殼」，買賣雙方應該只在合約保留對家的簽署。

老闆推銷債券 稱「阿叔對佢好有信心」

及後因應亞洲資源將發新股及可換股債券，馬拜託親信幫忙「接貨」，承諾半年內回報率達15%。X表示，馬曾以詹培忠認購1.2億股可換股債券為由，稱「阿叔對佢好有信心」，藉此向商業伙伴推銷其債券。

不過當時馬不知道債券僅售予專業投資者的要求，便介紹他人認購，導致首次認購告吹。同年10月，馬要求親信加碼「接貨」，當中X被要求認購可兌換2.6億股的債券，價值逾9000萬元。X自言當時「打咗個突」，他根本拿不出這筆巨款。

X稱當時他本想推搪，但馬怒指「當我借畀你咪得」。X不敢反對，但知道當中有不合規之處，遂要求馬為他簽下借據，保障自身利益。被問到為何要遵從馬指示，X指「老闆叫你做，一係做，一係唔撈」，故選擇認購。聆訊下周一續。

【案件編號：DCCC 439/22】