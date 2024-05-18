明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

證人：詹培忠着小心處理「買賣殼」簽署

【明報專訊】立法會前議員詹培忠及其子詹劍崙涉2013至2015年間向內地商人馬鐘鴻秘密「賣殼」，被控串謀欺詐罪，案件昨在區院續審。馬鐘鴻的前下屬供稱，案發時馬有意買入上市公司以發新股集資，其中一名潛在賣家是詹培忠。事後雙方達成以逾2億元交易上市公司控制權，馬向公司高層展示相關買賣協議時被提醒要將協議保密。前下屬表示，詹培忠曾透露要小心處理「買賣殼」，指他不會在自己保管的合約簽署，只會保留買家簽署。

馬的前下屬獲控方的免予起訴書，以匿名X作供。X表示他在1980至1990年代從事證券行分析員及經紀，其後一度移民海外，回流後於2013年獲友人介紹，稱馬有意聘用熟悉香港融資的人，X遂受聘。

稱空殼公司售價僅包裝「任你喊」

X指，當時馬希望買入香港上市的空殼公司。2013年7月，馬與詹培忠在文華東方酒店的咖啡廳見面，X陪同出席。X早年見過詹，稱詹是財經界名人，當時詹指他手上有兩間空殼公司可賣，其一就是亞洲資源控股有限公司，開價3.2億元。及後詹劍崙前往內地與馬見面，他們一同前往潮州，其間詹劍崙提出透過發新股及可換股債券給馬，馬將該些債券換成股票後，可獲得「亞洲資源」超過七成股權。雙方遂就「殼價」討價還價。

法官詢問為何要交易七成股權，因為X曾提到獲得51%股權等於掌握公司的「絕對控制權」，如公司較少大股東、較多散戶，兩三成股權足以控制公司。X解釋，空殼公司的售價只是「包裝」、「任你喊（價）」，例如某公司市值10億元，賣三成股權，與另一公司市值4億元，但要求賣七成股權，兩者售價同約3億元。

同月22日，馬向公司高層表示「阿叔應承賣上市公司」並拿出一份買賣協議的文件；X指行內人習慣以「阿叔」稱呼詹培忠。就買賣協議，X憶述詹培忠曾提到要小心處理「買賣殼」，買賣雙方應該只在合約保留對家的簽署。

老闆推銷債券 稱「阿叔對佢好有信心」

及後因應亞洲資源將發新股及可換股債券，馬拜託親信幫忙「接貨」，承諾半年內回報率達15%。X表示，馬曾以詹培忠認購1.2億股可換股債券為由，稱「阿叔對佢好有信心」，藉此向商業伙伴推銷其債券。

不過當時馬不知道債券僅售予專業投資者的要求，便介紹他人認購，導致首次認購告吹。同年10月，馬要求親信加碼「接貨」，當中X被要求認購可兌換2.6億股的債券，價值逾9000萬元。X自言當時「打咗個突」，他根本拿不出這筆巨款。

X稱當時他本想推搪，但馬怒指「當我借畀你咪得」。X不敢反對，但知道當中有不合規之處，遂要求馬為他簽下借據，保障自身利益。被問到為何要遵從馬指示，X指「老闆叫你做，一係做，一係唔撈」，故選擇認購。聆訊下周一續。

【案件編號：DCCC 439/22】

相關字詞﹕區域法院 串謀欺詐罪 詹培忠 詹劍崙 亞洲資源

上 / 下一篇新聞

的士業放蛇舉報Uber 警列投訴未拘人 運署擬年中與業界交流規管政策
的士業放蛇舉報Uber 警列投訴未拘人 運署擬年中與業界交流規管政策
首季GDP升2.7% 維持全年增長預測
首季GDP升2.7% 維持全年增長預測
工程公司奧雅納墮深偽騙案 港分部遭冒牌高層呃2億
工程公司奧雅納墮深偽騙案 港分部遭冒牌高層呃2億
刀襲男同學女生提堂 校方：兩人無爭執紀錄
刀襲男同學女生提堂 校方：兩人無爭執紀錄
【日月掠影】2022年5月20日：政府谷針 疫苗通行證掀爭議
【日月掠影】2022年5月20日：政府谷針 疫苗通行證掀爭議
瞞職騙貸2600萬 「海港sir」囚6年半 求情稱勢失物業 官：貢獻社會持續還款減刑
瞞職騙貸2600萬 「海港sir」囚6年半 求情稱勢失物業 官：貢獻社會持續還款減刑
抑鬱離婚曾萌死念 反修例為警方發聲
抑鬱離婚曾萌死念 反修例為警方發聲
還押15月 蔡天鳳前家姑20萬元保釋
還押15月 蔡天鳳前家姑20萬元保釋
辯方質疑警「指導」張劍虹
辯方質疑警「指導」張劍虹
男子控裝修收賄 揭律師妻涉洗錢
男子控裝修收賄 揭律師妻涉洗錢
首批10中小學外評總結公開 兩校需改善國安教育
首批10中小學外評總結公開 兩校需改善國安教育
棚工飛墮7米 下半身一度麻痹 另地盤工開會暈倒 腦出血危殆
棚工飛墮7米 下半身一度麻痹 另地盤工開會暈倒 腦出血危殆
去年中學實驗室201宗意外 逾八成灼燙割傷
去年中學實驗室201宗意外 逾八成灼燙割傷
保安局副秘掌新聞處 廖李可期「23條幕後功臣」 曾函外媒駁斥
保安局副秘掌新聞處 廖李可期「23條幕後功臣」 曾函外媒駁斥
政府致函其他網絡平台 提遵守《願榮光》禁制令
政府致函其他網絡平台 提遵守《願榮光》禁制令
YouTube封台媒紀錄片 記協：或求法庭釐清豁免否
YouTube封台媒紀錄片 記協：或求法庭釐清豁免否
街頭飛髮歌舞表演 流行共響節匯新興文化
街頭飛髮歌舞表演 流行共響節匯新興文化
創科基金128億撥兩項目
創科基金128億撥兩項目
測量學會倡劏房最小100呎
測量學會倡劏房最小100呎
中風年輕化 屯院醫憶罕見病例 15歲女整牙掀心炎 急性中風入院
中風年輕化 屯院醫憶罕見病例 15歲女整牙掀心炎 急性中風入院
屯院48分鐘治急性中風 10年快四成
屯院48分鐘治急性中風 10年快四成
被捕錄影會面 屠龍隊長：同謀主導殺警，為錢投其所好 昨稱由動武警提問 不記得有否威嚇送內地
被捕錄影會面 屠龍隊長：同謀主導殺警，為錢投其所好 昨稱由動武警提問 不記得有否威嚇送內地
隊長：劉佩凝言聽計從 曾促「唔好講嘢」
隊長：劉佩凝言聽計從 曾促「唔好講嘢」
分流後西隧車龍逼近紅隧 林世雄稱見效 蒐一年數據後檢視收費
分流後西隧車龍逼近紅隧 林世雄稱見效 蒐一年數據後檢視收費
指虐兒「嚴重傷害」門檻高 兒童權利會倡傷口深已須舉報
指虐兒「嚴重傷害」門檻高 兒童權利會倡傷口深已須舉報
貨車司機工場搬貨暈倒
貨車司機工場搬貨暈倒
九市速遞：城大東莞招120生 畢業可獲港學位
九市速遞：城大東莞招120生 畢業可獲港學位
九市速遞：港車北上10個月 發牌9萬
九市速遞：港車北上10個月 發牌9萬
九市速遞：穗首出土暴龍超科化石 地盤發現
九市速遞：穗首出土暴龍超科化石 地盤發現
九市速遞：深圳5口岸免稅品 微信可格價
九市速遞：深圳5口岸免稅品 微信可格價
九市速遞：橫琴「澳門新街坊」撤買家揸樓限制
九市速遞：橫琴「澳門新街坊」撤買家揸樓限制
灣區手記：廁所博物館 ／文：尚東美
灣區手記：廁所博物館 ／文：尚東美
【Emily】3常秘退休 高官大執位
【Emily】3常秘退休 高官大執位
【Emily】報業公會頒獎禮 明報12獎
【Emily】報業公會頒獎禮 明報12獎
【Emily】海防館改為「抗戰海防館」
【Emily】海防館改為「抗戰海防館」
【Emily】離島區會商推特色郊遊 倡南丫做試點
【Emily】離島區會商推特色郊遊 倡南丫做試點